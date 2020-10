Fußball-Oberliga Süd : Stormarnderby zwischen SV Eichede und Preußen Reinfeld fällt aus

Einige Fußballer von Oberligist SV Eichede müssen nach Coronafall bis zum 22. Oktober in Quarantäne bleiben.

15. Oktober 2020, 16:13 Uhr

Eichede/Reinfeld | Den SV Preußen Reinfeld hatte es bereits erwischt – und in der vergangenen Woche nun den SV Eichede. Bereits am Freitag vor einer Woche wurde ein Spieler der Eicheder Oberligamannschaft positiv auf Corona getestet (wir berichteten). Daraufhin zogen die Verantwortlichen des SVE die Handbremse und stoppten sämtliche fußballerischen Aktivitäten rund um das Ernst-Wagener-Stadion. Das Punktspiel gegen den PSV Neumünster wurde abgesagt, die Spieler gebeten, sich häuslich zu isolieren. Nun steht auch fest: Das für Sonntag geplante Stormarnderby gegen den SV Preußen Reinfeld fällt aus.

Die Kontaktverfolgung dauerte einige Tage, am Dienstag kamen dann klare Anweisungen vom Gesundheitsamt. „Alle Spieler unserer ersten Mannschaft, die unmittelbar mit dem Betroffenen im Umkleide- und Duschbereich zusammen waren, müssen bis Donnerstag, den 22. Oktober, in Quarantäne. Dazu zählen auch fünf Spieler der A-Jugend, die bei uns mittrainiert haben“, erklärt Denny Skwierczynski. Der SVE-Coach und sein Trainerteam sind von dieser Maßnahme nicht betroffen. „Wir Trainer haben eine eigene Kabine, hatten keinen direkten Kontakt zu dem betroffenen Spieler und bleiben daher von der Quarantäne verschont.“

Das gilt auch für alle Ligaspieler, die nicht am Training teilgenommen haben, und für die Akteure der U23, die am Wochenende somit in der Landesliga wieder um Punkte spielt, nachdem zuletzt vorsorglich die Partie gegen den TSV Travemünde abgesagt worden war. Erfreulich zudem: kein Eicheder zeigt Symptome. Skwierczynski ist daher optimistisch: „Ich denke, dass wir am 25. Oktober unser Heimspiel gegen Eutin 08 wahrnehmen können. Es muss ja weitergehen.“

Beim Kreisrivalen hat man damit gerechnet, dass das Derby abgesagt werden würde. „Für uns ist das natürlich unglücklich, weil wir verspätet eingestiegen sind und nach zwei Spielen nun schon wieder aus dem Rhythmus geraten, aber wir können es ja nicht ändern“, sagt SVP-Coach Pascal Lorenz, der der Situation etwas Positives abgewinnen kann. „So können unsere angeschlagenen Spieler regenerieren“, sagt der 29-Jährige, der kurzfristig versucht, noch ein Testspiel zu organisieren.