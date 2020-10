Stormarn um 12 Uhr

Avatar_shz von Patrick Niemeier

28. Oktober 2020, 13:15 Uhr

Bad Oldesloe | Wer beim Einkaufen keinen Mundschutz tragen wollte, ging bisher auf den Oldesloer Wochenmarkt. Doch seit dem Überschreiten des Corona-Warninzidenzwerts von 35 gilt auch dort eine Maskenpflicht. Am Mittwoch hielten sich fast alle Kunden auch daran. Für Verwirrung sorgt nur, dass in der restlichen Fußgängerzone die Maskenpflicht ebenfalls ausschließlich an Wochenmarkttagen gilt. Mehrere Passanten und Geschäftsleute fordern in diesem Bereich eine einheitliche Regelung, um Konflikte zu vermeiden.