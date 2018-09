Nicht nur in Rümpel gibt es eine rumpelige Ortsdurchfahrt, auch Neritz kann damit aufwarten. Während in Rümpel Kopsteinpflaster Autofahrer beeindruckt, bilden in Neritz kleine Pflastersteine den „klingenden“ Straßenbelag. Die Ortsdurchfahrt – einstmals viel befahrene B75 – wird jetzt meist nur von Dorfbewohnern genutzt, seitdem die B 75 einen Bogen um Neritz macht.