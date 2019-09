„Stormarn Magic“ zeigt neue Show auf dem Exer

Avatar_shz von Patrick Niemeier

20. September 2019, 18:05 Uhr

Bad Oldesloe | Die bekannte Oldesloer Marching Band „Stormarn Magic“ arbeitet seit Monaten am neuen Programm „Journey of man“. Am heutigen Sonnabend präsentieren die Musiker diese Show auf dem Oldesloer Exe – im Rahmen eines öffentlichen Trainings. Los geht es bereits um neun Uhr, doch die komplette Show wird erst um 15.30 Uhr präsentiert werden. Dann auch in Uniform und wie die „Magics“ gern sagen mit „allem drum und dran“.

Für die Musiker in Grün aus der Kreisstadt ist es ein ganz besonderes Training ,, weil es die letzte Vorbereitung auf ein großes Musik-Wettkampfinale in Enschede (Niederlande) ist, zu dem die Stormarner fahren werden.

Für das leibliche Wohl am Rande des öffentlichen Trainings soll laut der Organisatoren mit Kaffee und Kuchen gesorgt sein.