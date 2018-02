Stormarn – ein teures Pflaster

Preise für Häuser und Wohnungen deutlich gestiegen / Nur Ladenmieten leicht rückläufig

von Rolf Blase

19. Februar 2018, 12:14 Uhr

Der neue Marktbericht des Stormarner Gutachterausschusses für Grundstückswerte bestätigt, was gefühlt ohnehin so ist: Häuser und Wohnungen in Stormarn sind in den vergangenen Jahren deutlich teurer geworden. Bei fast allen Immobilienarten gingen die Marktwerte seit 2009 nur noch in eine Richtung – steil nach oben, so Stefan Leutelt, Vorsitzender des Gutachterausschusses.

Im Zweijahresvergleich sind das zwar nur wenige Prozente, aber die Rallye hält eben seit mehreren Jahren an. Die Preise für Häuser sind in nicht mal zehn Jahren um 50 Prozent gestiegen, gebrauchte Eigentumswohnungen kosten sogar fast drei Viertel mehr als 2009.

Das hat natürlich mit der großen Nachfrage zu tun. Die Zahl der Einwohner ist im wirtschaftlich starken Stormarn seit 2000 um 24 000 auf jetzt mehr als 241 000 Menschen gestiegen. Die einen wollen dort wohnen, wo sie arbeiten, andere suchen eine Heimat in Stormarn, weil die Preise im Hamburg noch stärker gestiegen sind.

Eine Folge des billigen Geldes: Wo Guthaben keine Zinsen bringen, fließt das Geld in andere Vermögenswerte. Das gilt auch für Erben, die anders als früher lieber die Miete nehmen als verkaufen. So kommen Häuser und Wohnungen gar nicht mehr auf den Markt, was für zusätzlichen Preisdruck sorgt. 2000 bis 2500 Verkäufe hatte der Gutachterausschuss sons immer ausgewertet. Jetzt waren es nur rund 1500. Und wenn viel weniger auf dem Markt ist, als gesucht wird, treibt das auch Blüten.

„Die Leute kaufen buchstäblich alles“, sagt Leutelt, der von einem „inhomogenen Markt“ spricht. Da kommt es vor, dass für Häuser, die vielleicht 300 000 Euro wert sind, auch mal 400 000 Euro gezahlt werden. Leutelt: „Manche Leute müssen nicht über Banken finanzieren. Denen ist es am Ende egal, ob es zu teuer ist.“ Zumal die Stormarner Preise für Hamburger Verhältnisse noch ein „Schnapper“ seien.

In Ahrensburg liegt der mittlere Preis einer gebrauchten Eigentumswohnungen inzwischen allerdings bei 2690 Euro je Quadratmeter. Der Gutachterausschuss berechnet den Durchschnitt und Vergleichswert auf Basis einer für eine 70 qm große Wohnung. Fast genauso teuer ist es in Großhansdorf, Ammersbek und Barsbüttel. Auch in Bargteheide, Reinbek und Glinde werden über 2000 Euro gezahlt. Vergleichsweise günstig erscheinen da Bad Oldesloe mit 1770 und Reinfeld mit 1470 Euro. Wobei überall gilt: In großen älteren Anlagen können die Verkaufspreise bis zu 40 Prozent unter den Durchschnittswert sinken.

Neu gebaute Wohnungen sind noch mal deutlich teurer. Für 70 qm in Ahrensburg werden mittlerweile 276 000 Euro verlangt, 3940 je qm. In Reinbek sind es 4070 Euro, in Großhansdorf, sogar 4400 Euro. In der Waldgemeinde kostet eine neue 70-qm-Wohnung damit bereits knapp 310 000 Euro – zuzüglich Nebenkosten in Höhe von 20 bis 25 Prozent des Kaufpreises, also noch mal bis zu 70 000 Euro. Am stärksten im Preis gestiegen sind Neubauwohnungen in Bargteheide (um 400 auf 3800 Euro) und Bad Oldesloe (um 290 auf 3100 Euro). Etwas günstiger wurden sie dagegen in Trittau verkauft, für 2850 statt 2890 Euro je qm.

Die Verkäufe von Ein- und Zweifamilien- sowie Doppel- und Reihenhäusern haben die Gutachter in vier Bodenrichtwert- und fünf Baualtersklassen eingeteilt. 1151 Euro je qm Wohnfläche war bei älteren Häusern auf günstigstem Grund der niedrigste Preis der vergangenen Jahre. Bei renovierten Objekten können es aber auch locker drei Mal so viel sein. Bei Bauten ab 1991 liegt der Durchschnitts-Quadratmeterpreis bei 2126 bis 3285 Euro, wobei Neubauten nur unwesentlich teurer sind.

Doppelhaushälften sind insgesamt etwas günstiger und liegen bei den Preisen nicht so weit auseinander wie Einzelhäuser. Los geht es bei 1880 Euro je qm, es können aber auch 3889 sein. Für neue Doppelhaushälften werden durchschnittlich 2672 Euro je qm verlangt. Das sind nicht mehr als der Durchschnittspreis für gebrauchte Haushälften.

Reihenhäuser wurden einige Jahre gar nicht mehr gebaut, sind angesichts der Zahl fehlender Wohneinheiten aber wieder im Kommen. Dabei sind neue Reihenhäuser nicht etwa billiger, sondern mit durchschnittlich 2838 bis 2996 Euro je qm sogar teurer als Doppelhaushälften. Nur gebraucht sind Reihenhäuser etwas günstiger als Haushälften.

Dass gestiegene Grundstücks- und Immobilienkosten auch höhere Mieten nach sich ziehen, liegt auf der Hand. Von 2007 bis 2017 sind die Mietpreise in Stormarn um 42 Prozent gestiegen, von 6,10 auf 8,65 Euro, wobei der Gutachterausschuss wieder 70 qm zugrunde legt. In kleinen Wohnungen fällt der Quadratmeterpreis höher aus, in größeren niedriger.

Vor allem ist aber entscheidend, wo sich eine Wohnung befindet. In Ahrensburg werden durchschnittlich schon 9,40 Euro verlangt. Neun und mehr sind es auch in Bargteheide und Großhansdorf, fast neun in Oststeinbek und Reinbek. In Trittau sind es 8,30 Euro, in Bad Oldesloe 8,10 Euro. Selbst in Nordstormarn werden jetzt 7,20 Euro verlangt. Da liegt der preisgünstigste Ort im Südkreis, Stapelfeld, mit 7,50 Euro, nur wenig drüber. Angesichts der Tatsache, dass der Kreis weiter wächst und laut Gutachten bis 2030 mehr als 13 000 neue Wohnungen benötigt werden, wird es wohl weiter bergauf gehen.

Dass es durchaus auch anders sein kann, zeigen die Ladenmieten in Zentrumslagen. Sie sind seit 2013 um drei Prozent gesunken. Die Konkurrenz durch Einkaufszentren in Hamburg und Lübeck sowie der Internethandel haben die Preise kreisweit fallen lassen. Die Bandbreite ist aber groß. In Ahrensburg liegt die Miete für 100 Quadratmeter im Erdgeschoss bei 9,70 bis 24,25 Euro je qm. in Bargteheide bei 9,20 bis 17,50 Euro und in Bad Oldesloe bei 7,30 bis 14,50 Euro. Glinde (8,70 bis 12,60 Euro) und Reinbek (6,80 bis 10,65 Euro) sind etwas günstiger.