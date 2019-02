Bad Oldesloe : Stormarn: Die ersten Störche sind schon da!

Die Rückkehr der Westzieher – das Gros folgt vermutlich im April.

von shz.de

18. Februar 2019, 12:51 Uhr

Das Wetter stimmt, die Jahreszeit eigentlich nicht. Bei Storchenvater Andreas Hack vom Nabu gingen jetzt schon die ersten Storchen-Meldungen ein. In Todendorf und in Bargfeld-Stegen ist „Meister Adebar“ bereits wieder angekommen.

„Dabei dürfte es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wieder um Westzieher handeln, die den Winter in Spanien verbracht haben und nur ein kurze Rückreise zu uns hatten“, so Andreas Hack aus Sprenge. Auch im vergangenen Jahr war der Todendorfer Storch der erste, der wieder zu seinem Nest zurückgekehrt war. Er kam bereits am 29. Januar an. Der größte Teil der Störche wird dieses Jahr erst ab April in Stormarn erwartet. Im vergangenen Jahr zog sich allerdings die Rückkehr bis in den Mai hin. Grund dafür soll schlechtes Wetter auf der Rücktour der Ostzieher am Bosporus gewesen sein. Trotzdem gab es 2018 in Stormarn 31 Brutpaare. Das war ein neuer Rekord. Doch auf Grund der Trockenheit und der Hitze wurden nur von 19 Paaren Junge großgezogen. Dabei entpuppte sich Bargfeld-Stegen erneut als das Storchendorf Stormarns. Dort waren fünf Nester besetzt, doch auch dort zogen nur drei Storchenpaare jeweils zwei Junge groß.

Insgesamt waren es 2018 somit nur 38 Jungstörche, die im August die Reise zu ihren Winterquartieren antreten konnten. Es war das dritte Jahr in Folge mit einem schlechten Nachwuchs-Ergebnis. Hack hofft in diesem Jahr auf ein besseres Brut-Ergebnis. „Zu einer erfolgreichen Brutsaison gehören neben den funktionsfähigen Horsten aber eine Reihe weiterer Faktoren, wie eine große Anzahl von Rückkehrern, einem durchwachsenen Storchenwetter – nicht zu nass, nicht zu kalt, nicht zu trocken, nicht zu heiß – und ein reichhaltiges Nahrungsangebot, insbesondere mit vielen Regenwürmern und Mäusen“, so Hack.

Damit die Nester auch zur Rückkehr der Störche in Schuss sind, wurden bereits im Oktober 2018 von den Nabu-Storchenbetreuern mit Finanzhilfe der Sparkassen-Kultur-Stiftung die Horste überprüft und saniert.