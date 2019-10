BAd Oldesloe : Stormarn auf der Messe Expo Real

Der Kreis war auf dem dreitägige Event in München vertreten. Die Messe gilt als Europas führende Fachmesse für Immobilien und Investitionen.

11. Oktober 2019, 13:28 Uhr

Die diesjährige Immobilienmesse Expo Real ist mit einem starken Ergebnis zu Ende gegangen. Mehr als 46.000 Teilnehmer aus 76 Ländern fanden den Weg in die Messehallen in München. Dort traf sich die „Who-is-who“ der Branche. Das dreitägige Event in München gilt als Europas führende Fachmesse für Immobilien und Investitionen. Im Rahmen des Norddeutschen Empfangs auf dem Stand des Landes Schleswig-Holstein trafen sich Dr. Bernd Buchholz, Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein und Geschäftsführer der Wirtchafts- und Aufbaugesellschaft Stormarn, Detlev Hinselmann. Beide tauschten sich zu aktuellen Themen und Entwicklungen in Stormarn aus. „Themen, wie Infrastruktur und Digitalisierung sind allgegenwärtig auf der Expo Real“, so Hinselmann: „Der direkte Dialog mit unseren Geschäftspartnern und Investoren sowie die zahlreichen fachlichen Diskussionen sind uns wichtig und wertvoll. Unser doppeltes Auftreten – sowohl auf dem Hamburger Messestand, als auch bei unseren Kollegen aus Schleswig-Holstein – war daher wieder sehr erfolgreich.“