Reinfeld : Stockelsdorf entwickelt sich zum Angstgegner

Handball-Oberliga: Nach zwei Niederlagen in der Vorsaison ging Preußen Reinfeld auch am Sonnabend beim ATSV leer aus. Die Stormarnerinnen mussten sich erstmals in der neuen Saison geschlagen geben, verloren 25:26.

25. September 2018, 12:24 Uhr

Beim ATSV Stockelsdorf kassierten die Oberliga-Handballerinnen des SV Preußen Reinfeld am Sonntag nach zuvor zwei Siegen den ersten Punktverlust. Nach einer über die gesamte Spielzeit äußerst knappen Begegnung bekam der bislang punktlose ATSV zwei Sekunden vor dem Schlusspfiff beim Stand von 25:25 einen Siebenmeter zugesprochen. Die Chance zum Siegtreffer ließ sich Justine John nicht nehmen und vollendete zum 26:25-Endstand (14:13). Die in Reinfeld bereits einplanten Punkte blieben beim ATSV, der sich zu einem Angstgegner des SVP entwickelt hat. Denn bereits in der Vorsaison waren die Schützlinge von SVP-Coach Detfred Dörling zweimal gegen die Ostholsteinerinnen leer ausgegangen.

„Wir haben das Spiel zu locker genommen und damit selbst verdaddelt“, ärgerte sich Coach Dörling nach der Auswärtspleite über leichtfertig verschenkte Punkte. „Alle Mannschaftsteile haben nicht annähernd das gezeigt, was sie draufhaben.“ Ausdrücklich einbezogen waren in die Kritik auch die Torhüterinnen Annika Rahf und Katharina Buschmann sowie die Abwehr – bisher eine fest Bank im Reinfelder Team.

Dabei wäre die junge Mannschaft aus Stockelsdorf nach Dörlings Meinung durchaus zu schlagen gewesen. „Wir ziehen in den ersten zehn Minuten schnell auf 5:2 davon, hören dann aber einfach auf zu spielen“, kritisierte der SVP-Trainer seine Sieben. Der ATSV drehte den Rückstand und ging mit einer knappen Führung in die Halbzeitpause.

Im zweiten Durchgang konnten die Stormarnerinnen zunächst zweimal ausgleichen, ehe die Gastgeberinnen sich auf vier Tore absetzten. Die Dörling-Schützlinge kämpften sich in der Schlussphase zwar noch einmal heran und erzielten durch Nike Denker 21 Sekunden vor dem Abpfiff das 25:25. Doch dann sorgte ein finaler Siebenmeter für lange Gesichert bei den Gästen.

Spielentscheidend waren aber letztlich die sechs Zeitstrafen, die sich Jacqueline Heins und Laura Hirt (je drei, damit Disqualifikation) und Rika Tonding einhandelten. Und wie auch in der Vorsaison war es erneut Justine John, die die fehlende Cleverness gnadenlos ausnutzte und quasi im Alleingang den SVP mit sechs Siebenmeter sowie drei Feldtoren besiegte. Die Chance zur Wiedergutmachung hat das Dörling-Team am kommenden Sonnabend beim Heimspiel gegen den FC St. Pauli (18 Uhr, Joachim-Mähl-Schule).

Aufstellung SV Preußen Reinfeld (Tore/Siebenmeter): Annika Rahf, Katharina Buschmann – Pia Uhlenbrook (5), Nike Denker (4), Laura Hirt (4), Kristin Schröder (3/1), Rika Tonding (3/1), Jil Enke (2), Kerstin Albrecht (2), Jacqueline Heins (2/1), Christin Eissing, Mona Lörch, Sabrina Wiencke.