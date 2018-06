Ahrensburg : Stipendium für Weltentdecker

Anneke Ruge aus Ahrensburg sowie vier weitere Jugendliche starten demnächst ins Auslandsjahr.

von Rolf Blase

17. Juni 2018, 11:45 Uhr

Ob USA, Australien oder Kanada – ein Schuljahr im Ausland ist bei jungen Menschen begehrt – allerdings auch mit erheblichen Kosten verbunden. Vor diesem Hintergrund vergibt die Deutsche Stiftung Völkerverständigung jährlich fünf Stipendien an sozial engagierte Jugendliche. Dazu gehört auch Anneke Ruge aus Ammersbek.

Im Auslandsjahr verbessern die Schüler ihre Sprachkenntnisse, lernen eine andere Kultur kennen und finden Freunde fürs Leben. Zugleich ist der Schüleraustausch ein wichtiges Element der Völkerverständigung. Obwohl mehr als 50 Länder stehen zur Auswahl stehen, gehen die meisten gehen in ein englischsprachiges Land.

Das gilt auch für die Stipendiaten dieses Jahres, die aus Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein kommen. Vier starten in den nächsten Wochen in die USA, nach Australien und Kanada. Einer wird das Jahr in Schweden verbringen.

Alle engagieren sich ehrenamtlich. So auch Anneke Ruge, die die 10. Klasse des Eric Kandel-Gymnasiums besucht und in die USA möchte. Wirtschaft, Politik und Fremdsprachen sind ihre Schwerpunkte. Ehrenamtlich ist sie vielfältig engagiert. Seit ihrem fünften Lebensjahr ist sie bei den Pfadfindern, wo sie mehrfach Leitungsaufgaben übernahm. Beim SSC Hagen war sie Hilfstrainerin im Schwimmen, in ihrer Schule übernahm sie die Patenschaft für eine fünfte Klasse, und mit mit ihren Eltern und ihrem Bruder hilft sie einer Flüchtlingsfamilie aus Syrien.

„Anneke Ruge zeichnet sich durch Weltoffenheit, Toleranz und Neugier aus. Ihr ehrenamtliches Engagement für andere ist beispielhaft. Beides wollen wir mit dem Stipendium anerkennen und fördern“, sagt Michael Eckstein von der Stiftung Völkerverständigung.

Die Ausschreibung für das nächste Jahr startet bereits. Informationen dazu gibt es auf dem Schüleraustausch-Portal.