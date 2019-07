von Patrick Niemeier

04. Juli 2019, 13:24 Uhr

Bad Oldesloe | In den vergangenen Tagen und Wochen war es oft extrem heiß. Klar: Dann steigt der Getränkeverbrauch. Und das hat Folgen, auch negative, wie man an diesen Glascontainern in der Lübecker Straße in Bad Oldesloe erkennen kann. Diese Entsorgung ist nämlich nicht gestattet. Wenn ein Container voll ist, muss halt eine andere Entsorgungsstelle aufgesucht werden.