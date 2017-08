Stormarner Wochenschau : Still-Leben und Quer-Denker

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Beredt

Exerzitien

Gemüse

Manchmal ist das Schweigen beredt, ist das, was nicht gesagt wird, interessanter als das offen Ausgesprochene . Mehr als 20 Jahre war Oliver Deutsch Direktor des Park Hotels Ahrensburg, das er auch als „mein Baby“ bezeichnete. Zum 1. September hat das Vier-Sterne-Superior-Haus einen neuen Betreiber. Inhaber Peter Laupp, von den Deutsch gesagt hatte, er sei immer von ihm unterstützt worden, legt den Gästen nun seinen „langjährigen stellvertretenden Direktor“ ans Herz. Er werde auch nach dem 1. September zur Verfügung stehen, und zwar mit dem gesamten Team des Park Hotels. Der langjährigen Hoteldirektor Oliver Deutsch kommt mit kleinem Wort vor. Ein mindestens schmaler Dank und Wünsche für den weiteren Lebensweg sind in Wirtschaftskreisen normalerweise selbst dann üblich, man man tief verkracht auseinandergeht.Stille – „Wie Watte legt sie sich über mich, kriecht in mich rein und schottet mich vom Rest der Welt ab... Nach der klösterlichen Stille ist das Vogelkonzert schier ohrenbetäubend“, schrieb Johanna Tyrell vor zwei Jahren im Stormarner Tageblatt, nachdem sie ein Schweige-Seminar im Kloster Nütschau besucht hatte. Das ist in, nicht erst seit dem Film „Die große Stille“. Die Klöster werben mit „Tagen der Stille“, und je hektischer die Zeiten werden (oder zu werden scheinen), desto mehr Menschen scheint das zu begeistern. 22 000 Übernachtungen, das ist eine mehr als 90-prozentige Auslastung eines 70-Betten-Hauses. Die Nütschauer Mönche sind also nicht nur Benediktiner, sondern auch erfolgreiche Hoteliers. Und die wissen, dass Gäste nur wiederkommen (und Gutes erzählen), wenn sie zufrieden waren. Und da gab es wohl so manchen, der die Stille nicht so empfand wie unsere Autorin, sondern sich vom Rauschen des Verkehrs auf der A 21 gestört fühlte (Auf der er womöglich selbst angereist ist). Die hölzerne Lärmschutzwand, klagen die Brüder, sei zu alt, zu dünn, zu niedrig. Immerhin gibt es eine, möchte man ihnen zurufen. Andere haben jahrzehntelang überhaupt keinen Lärmschutz bekommen, selbst wenn er ihnen versprochen wurde. Und wer auch immer in Stormarn ein Hotel eröffnen möchte, kann der Politik wohl kaum mit der Idee kommen, dass die Kommune erstmal für Lärmschutz sorgen müsse, damit seine Gäste besser schlafen. Die Mönche können das. Aber die sind ja auch mit Gott im Bunde.Das in Wulfsdorf eigene Gemüsesorten gezüchtet (und auch angebaut und verkauft) werden, wusste der eine oder andere. Dass es in Deutschland nur noch ein paar durch den Verein „Kultursaat“ getragene Saatgutzüchter gibt, dürften die wenigsten wissen. Die Forschung findet fast ausschließlich bei wenigen Großkonzernen statt und hat mt klassischer Zucht nicht mehr viel zu tun. Gentechnik ist schneller, genauer, effizienter und hat den Vorteil, dass die Landwirte das Saatgut jedes Jahr kaufen müssen. In Wulfsdorf versucht man aber nicht nur, den Konzernen etwas entgegenzusetzen, sondern auch der empirischen Wissenschaft. Die antroposophischen Methoden Rudolf Steiners entziehen sich dem nachprüfbaren Wirkzusammenhang. Und verweisen auf Quantenphysiker, die sagen: Was wir für Materie halten, ist nichts als Information und Bewusstsein.