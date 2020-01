Ahrensburg : „Sternstunde“ beim Jubiläumsfest

Zahlreiche Ahrensburger Feuerwehrleute wurden geehrt und befördert.

12. Januar 2020, 16:23 Uhr

Ahrensburg | Beim Jubiläumsfest wurden Feuerwehrleute durch die Gemeindewehrführung, Kreisbrandmeister Gerd Riemann und Bürgermeister Michael Sarach geehrt und befördert:





❏ Zum Hauptbrandmeister zwei Sterne: Florian Stephani;

zum Oberfeuerwehrmann: Martin Dulak, Hagen Ebrecht, Justin Nentwig, Tom Wriede; zum Hauptfeuerwehrmann: Ole Kämper, Michael Torno; zum Oberlöschmeister: Marcel Klügel, Stephan Lewerenz; Löschmeister: Boris Maszewski.





❏ Dienstabzeichen 10 Jahre: Maurice Bürgel, Florian Stephani, Hagen Ebrecht, Tom Wriede, Stefan Ohlsen; 20 Jahre: Marco Hinrichsen, Marcel Klügel, Florian Lukas, Dennis Crone; 30 Jahre: Niels Pirck, Mathias Gerhardy; 40 Jahre: Arsten Mahns , Stefan Rynio; 50 Jahre: Herbert Grunow, Roland Müller.





❏ Brandschutzehrenzeichen in Silber: Christian Huschenhöfer, Niels Pirck; Brandschutzehrenzeichen in Gold : Stefan Rynio.



❏ Weitere Ehrungen durch Kreisjugendfeuerwehrwart Melf Behrens: Verleihung Jugendflamme Stufe 3 an Jonas Butler; Jugendflamme Stufe 1 an: Elias Dasch, Emil Dierkes, Juljan Duvigneau, Timo Klug, Mattie Köhler, Alexander Kranz, Philip Martins, Niklas Otto, Noel Scholz, Janosch Thormählen, Klara Vogel, Oliver Wetzel.



Ahrensburgs Bürgervorsteher Roland Wilde und Bürgermeister Michael Sarach dankten den Feuerwehrleuten für ihre unermüdliche und ehrenamtliche Arbeit im Dienste der Allgemeinheit. Beide versicherten die politische Unterstützung, „wann immer es geht!”

Gleichzeitig überbrachten die beiden Politiker die besten Neujahrswünsche aus dem Rathaus der Stadt und kündigten eine Erhöhung der Aufwandsentschädigungen an. Auch die Bewilligung der Stelle eines dritten hauptamtlichen Gerätewartes sei ein wichtiges Signal der Politik und ein Zeichen der Wertschätzung fürs Ehrenamt.