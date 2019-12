Trittau : Sternsinger: Mission mit Gottes Segen

Einige der kleinen Trittauer Sänger ziehen sogar bis nach Kiel ins Landeshaus.

Avatar_shz von Cordula Poggensee

22. Dezember 2019, 10:34 Uhr

Trittau | Inmitten des Trubels der Vorweihnachtszeit müssen sich zahlreiche Kinder aus Trittau und den umliegenden Dörfern konzentrieren: Sie üben gemeinsam Lieder und Verse, probieren Kostüme an und informieren sich über Hilfsprojekte. Der Grund: Sie sind Sternsinger, die am Montag, 6. Januar, in Gruppen von drei bis fünf Kindern ortsansässige Geschäfte, Kindergärten, Ämter, Kirchengemeinden und Altersheime besuchen. Einige der Trittauer Sternsinger fahren am selben Tag sogar bis nach Kiel, wo sie um 15 Uhr zum Empfang der Landesregierung eingeladen sind. Außerdem wurden die Trittauer ausgewählt, dort das Finanzministerium zu segnen.

Am Sonnabend, 11. Januar, singen die Kinder dann in in Trittau und den umliegenden Dörfern in privaten Haushalten. Am Sonntag, 12. Januar, schließt die Aktion mit einem Dankgottesdienst in der Katholischen Kirche St. Marien und einem Besuch im ökumenischen Gottesdienst der Ev. Kirche in Trittau ab.



Outfit muss stimmen





Alle Kinder sind hochmotiviert bei der Sache. Doch nicht nur der Gesang mus stimmen, sondern auch das Outfit ist wichtig: Der zehnjährige Maximilian ist sehr zufrieden mit seinem grünen Kostüm als einer der Drei Heiligen Könige. Und auch der achtjährige Thomas braucht sich um seine Verkleidung keine Sorgen zu machen, denn ihm hat seine Oma ein königliches Gewand geschneidert.

Das Sternsingen ist die weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Anfang des Jahres verkleiden sie sich überall als die Heiligen Drei Könige, ziehen von Haus zu Haus, bringen den Segen Gottes fürs neue Jahr und sammeln für Kinder in Not. Weltweit werden über 1800 Hilfsprojekte gefördert. Bei der Aktion 2019 sammelten Kinder insgesamt mehr als 50 Millionen Euro ein.

> Die Trittauer Sternsingeraktion wird von der Kath. Gemeinde St. Marien organisiert. Infos zum Sternsingen und zur Verwendung der Spenden unter www.sternsinger.de. Besuchswünsche können noch bis zum 30. Dezember per Mail: sternsinger-trittau@gmx.de oder unter (04154) 2717 (AB) abgegeben werden. Interessenten geben bitte Namen, Adresse, Rufnummer an. Besuche werden Anfang 2020 telefonisch angekündigt. Wenn es mehr Anfragen sind, als die Kinder bewältigen können, erfolgt keine Benachrichtigung.