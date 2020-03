Trittau : Sternensinger malen für Senioren: „Wir denken an Euch“

Durch die Corona-Krise werden viele Senioren in ihren Wohnheimen isoliert, weil sie keinen Besuch empfangen dürfen. Deshalb bekommen sie jetzt selbst gemalte Kinderbilder.

27. März 2020, 11:12 Uhr

Trittau | Das neuartige Coronavirus zwingt gegenwärtig viele Menschen in die soziale Isolation. Besonders betroffen davon sind alte Menschen, sie besonders gefährdet sind. Als die Kinder der Trittauer Sternsingergruppe erfuhren, dass die Senioren in ihren Wohneinrichtungen keinen Besuch mehr empfangen dürfen, wollten sie spontan helfen: Sofort setzten sie sich hin und malten und gestalteten kleine Kunstwerke. Die Grüße der Kinder sind an die örtlichen Seniorenheime gegeben worden und werden dort mit den Bewohnern geteilt.

Die Trittauer Sternsinger sind eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen aus Trittau und Umgebung, die sich sozial engagieren. Zu Jahresbeginn ziehen sie von Haus zu Haus und sammeln für Kinder in Not, aber auch im Jahresverlauf möchte die Gruppe Aktionen durchführen, um Menschen zu helfen. Die Aktionen der Trittauer Sternsinger werden von der Katholischen Kirchengemeinde St. Marien in Trittau veranstaltet. Nähere Infos zum Sternsingen unter Sternsinger.de