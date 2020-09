Bad Oldesloe : Sterbebegleitung: Ein angstfreierer Umgang mit dem Tod

Neuer Kursus „Sterbende begleiten lernen“ des Vereins Dasein.

17. September 2020, 08:51 Uhr

Der Oldesloer Verein „Ambulanter Hospizdienst Dasein“ will mit seiner Arbeit die Menschen für die Themen Sterben, Tod und Trauer sensibilisieren. Ein wichtiger Schwerpunkt ist dabei die Schulung von ehrenamtlichen Mitarbeitern. Dabei steht zwar das Ziel im Vordergrund, neue Begleiter zu gewinnen. „Aber unser Verein Dasein will auch vermitteln, wie wichtig es gesellschaftlich ist, sich mit dem Sterben auseinander zu setzen. Das wurde vielen Menschen durch die Bedrohung von Corona jetzt aktuell deutlich“, sagt die Vereinsvorsitzende Angelika Reichel. Im Oktober soll deshalb ein neuer kompletter Vorbereitungskursus zur Sterbebegleitung beginnen.

Die Teilnahme an diesem Vorbereitungskursus ist mit seiner Vielfältigkeit der Themen auch eine große Chance für die eigene Entwicklung, vor allem um sich mit der eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen und sich auch im eigenen Familienumfeld in einem angstfreieren Umgang mit dem Tod zu üben. Der Kursus bietet darüber hinaus die Möglichkeit, mit Gleichgesinnten auf gleicher Augenhöhe im Austausch zu sein. Sterben betrifft uns alle. Da geht es nicht um mehr oder weniger Kompetenz, sondern um einen offeneren Umgang mit dem Thema, und zwar mit viel Empathie und Interesse am Menschen. So kann in einer Begleitung der letzten Lebenszeit mehr Qualität verliehen werden und Angehörige können entlastet werden.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen miteinander und in vielen Übungen zu folgenden Inhalten: ‐ Sterben, Tod und Trauer, als psychosoziale Herausforderung, Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod und eigener Trauer, Wahrnehmung von Bedürfnissen in der letzten Lebensphase, verbale und nonverbale Kommunikation mit Sterbenden, spirituelle Aspekte in der Sterbebegleitung sowie Selbstpflege, persönliche Abgrenzung und Ressourcen. Außerdem kommen ethische Fragestellungen zum Thema Tod in unterschiedlichen Kulturen zur Sprache. Es gibt aber auch die Möglichkeit, zunächst in einem „Letzte-Hilfe-Kurs“ in diese Themen in Kurzform hineinzuschnuppern. Über die Begleitung von Menschen in der letzten Lebensphase hinaus gibt es noch viele weitere Möglichkeiten, sich beim Verein zu engagieren.





Interessierte melden sich bitte im Hospizbüro unter Ruf (04531) 800750 bei den Koordinatorinnen Sarah Kube und Angelika Reichel.