Ahrensburg : Steinzeitprojekt: „Pfeil sucht Bogen“

Zusammen mit dem Experimental-Archäologen Harm Paulsen wird ein rund 12.000 Jahre alter Bogen rekonstruiert. Das Projekt wird von einem Kameramann begleitet.

Avatar_shz von Cordula Poggensee

19. August 2020, 16:43 Uhr

Vor gut 85 Jahren war es eine archäologische Sensation, als Alfred Rust im Ahrensburger Tunneltal die weltweit ältesten Pfeile fand, die den späteiszeitlichen Rentierjägern der „Ahrensburger Kultur“ (10.700 bis 9600 v. Chr.) zugeordnet werden konnten. Allerdings: Die rund 12.000 Jahre alten Orginalfragmente wurden im Zweiten Weltkrieg bei einem Bombenangriff auf Kiel zerstört – und waren damit unwiederbringliche für Wissenschaft und Museen verloren.

Doch im Jahr 2013 geschah das Unfassbare: Im Nachlass von Alfred Rust fand sich völlig unerwartet in einer unscheinbaren Zigarrenschachtel das Schaftfragment eines weiteren Originalpfeils aus der Eiszeit. „Das war für mich wie ein Lottogewinn“, schwärmt Dr. Sönke Hartz, Archäologe und Steinzeit-Experte am Landesmuseum Schloss Gottorf, noch heute über seine Entdeckung.

Diese Wiederentdeckung war die Geburtsstunde der Idee, zusammen mit dem Lübecker Experimentalarchäologen und Steinzeitexperten Harm Paulsen einen passenden Bogen zu rekonstruieren, wie er vor rund 12.000 Jahren zum Einsatz gekommen sein muss. Begleitet von einem Filmemacher haben bereits erste Probeaufnahmen für das Projekt „Pfeil sucht Bogen – das Ahrensburger Steinzeitexperiment“ begonnen, dass das Museum für Archäologie Schloss Gottorf in Schleswig gemeinsam mit der Interessengemeinschaft (IG) Tunneltal angeht. „Dass wir nun endlich dieses Projekt umsetzen und es auch noch Bestandteil eines Dokumentarfilmes wird, erfüllt mich großer Freude“, sagt Dr. Sönke Hartz, der das Projekt wissenschaftlich begleiten wird.

„Auch für die Stadt Ahrensburg und Schleswig-Holstein war die Wiederentdeckung des Pfeils ein echter Lottogewinn“, erläutert Svenja Furken von der IG Tunneltal und ergänzt: „Dieser einzige und älteste Pfeil der Menschheitsgeschichte wird nicht nur Höhepunkt der Ausstellung ,Die Welt der Ahrensburger Rentierjäger’ im nächsten Jahr in Ahrensburg sein, sondern nun auch noch den Stoff für ein Experiment und einen Dokumentarfilm liefern.“

Weil sich Dokumentarfilme über die Rekonstruktion uralter Waffen und Geräte großer Beliebtheit erfreuen – zumal wenn Harm Paulsen seine Finger im Spiel hat – sorgt die IG Tunneltal dafür, dass das Projekt über einen Blog auf www.tunneltal.de verfolgt werden kann. Denn der 76-jährige Paulsen ist ein anerkannter Experte für urgeschichtliche Jagdwaffen. Er ist zudem der Mann, der nach eigenen Angaben auf 43 verschiedene Arten Feuer machen kann ohne ein Feuerzeug zu benutzen.

Als deutscher Experimentalarchäologe war Pausen mit seinem Wissen und handwerklichem Geschick bereits an zahlreichen TV-Produktionen beteiligt und gehört zu den führenden Experten urgeschichtlicher Jagdwaffen. Seine größte Leidenschaft gilt dabei der Steinzeit – und dabei allen voran den späteiszeitlichen Rentierjägerkulturen. Aus seiner Sicht entwickelten sich aus ihnen die ersten modernen Menschen, die am Ende der Eiszeit den Norden Europas eroberten – und möglicherweise auch als erste Menschen Pfeil und Bogen benutzten. Gerade deshalb haben es die uralten Pfeile dem langjährigen Mitarbeiter des Museums für Archäologie Schloss Gottorf besonders angetan.

„Die Rekonstruktion eines Ahrensburger Bogens ist eines der letzten großen Rätsel, das ich gerne lösen möchte“, sagt er. „Wir haben die ältesten Pfeile der Menschheitsgeschichte aus Ahrensburg – was ja an sich schon ganz nett ist. Aber es fehlt eben noch die entscheidende andere Hälfte: Der Bogen.“

Bereits zu Beginn des Experimentes hat er konkrete Vorstellungen, wie so ein Bogen ausgesehen haben könnte. Als Anregung nutzt er dabei einerseits Bögen anderer nordischer Völker, sowie andererseits die begrenzte Auswahl an verfügbaren Materialien, die den Rentierjäger Ende der letzten Eiszeit zur Verfügung standen. „Außerdem konnten wir in ballistischen Untersuchungen an Rentierknochen mit Schussverletzungen, die man ebenfalls im Tunneltal gefunden hatte, auf die Eigenschaften des Bogens schließen“, so Harm Pausen weiter.

Für die Lösung des Rätsels sind nicht nur Archäologen, sondern auch Archäobotaniker und Völkerkundler gefragt, die das Experiment beratend begleiten werden. Die Dreharbeiten für den voraussichtlich halbstündigen Dokumentarfilm sind bis zum kommenden Frühjahr geplant, die Premiere soll in der Stadtbücherei Ahrensburg stattfinden.