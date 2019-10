Bad Oldesloe : Steife Brise im Kub

Das Improvisationstheater aus Hamburg agiert mit Begeisetrung im Kub auf Publikumszuruf.

Avatar_shz von shz.de

03. Oktober 2019, 14:32 Uhr

Bad OLDESLOE | Comedy, Musik und Theater in atemberaubendem Wechsel – das schütteln die Schauspielerinnen und Schauspieler des

Improtheaters Steife Brise aus dem Handgelenk. Am Sonnabend, 12. Oktober, um 20 Uhr erobert das Ensemble erneut die Bühne im Kultur- und Bildungszentrum (Kub).

Ein Bad mit Apotheker Lorenzten? Schon geblubbt. Eine napoleonische Invasion im Blumendorf? Schon mit Rosen abgewehrt. Eine Storchenparty im Reetdach? Schon gerockt. Unfassbar spontan – das ist die Improshow der Steifen Brise. Hellwach, lebhaft und erfrischend bringen die Darstellerinnen und Darsteller urkomische Szenen des Lebens auf die Bühne.

Das Besondere: Das Publikum im Kub hat das Sagen und bestimmt, was es sehen möchte, und gibt die Vorgaben, aus denen die Spieler der Steifen Brise ihre Geschichten entwickeln. Unterstützt werden sie dabei von ihrem Impromusikanten, bewandert in allen Musikstilen, die sich die Zuschauer nur vorstellen (und wünschen) können.

Das Improvisationstheater Steife Brise aus Hamburg ist bekannt für Charme und Tempo, kreative Spielfreude und eine gute Portion nordische Frechheit. Basis ihrer Theaterarbeit ist die Kunst der Improvisation. Sobald die Zuschauer Stichworte auf die Bühne rufen, legen die Schauspieler und Musiker los und lassen Geschichten, Szenen und Lieder aus dem Nichts entstehen. Nichts ist geprobt und nichts vorher abgesprochen. Das klingt riskant, ist aber ausgesprochen komisch.

Karten kosten im Vorverkauf 17,50 plus Gebühr, an der Abendkasse dann 19,50 Euro. Tickets sind zu haben in der Stadtinfo im Kub (Beer-Yaacov-Weg, Telefon (04531) 504-199 und online unter www.kub-badoldesloe.de.