VfL Lübeck-Schwartau : Steffen Köhler beendet seine Handball-Karriere

Steffen Köhler wird im Sommer seine Karriere beenden und Handball-Zweitligist VfL Lübeck-Schwartau verlassen.

Avatar_shz von Sascha Sievers

12. Dezember 2019, 12:53 Uhr

Lübeck | Der VfL Lübeck-Schwartau muss die kommenden Saison ohne Steffen Köhler planen. Der 31-Jährige wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim Zweitligisten nicht verlängern und seine Handball-Karriere beenden. Die gewachsenen Anforderungen an den Profisport und die beruflichen Verpflichtungen haben den Kreisläufer zu dieser Entscheidung bewogen: „Der Spagat wird für mich einfach zu groß. Ich verpasse schon jetzt jede Woche einige Trainingseinheiten – das ist kaum aufzuholen. Deshalb habe ich mich jetzt für meine berufliche Karriere entschieden“, erklärt Köhler.

Neben dem Handball arbeitet Köhler als Angestellter der Hamburger Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation. Täglich pendelt er für das Training von Hamburg nach Lübeck. Der 1,95 Meter große Abwehrspezialist kam 2017 vom Wilhelmshavener HV nach Lübeck. In bisher 89 Spielen für den VfL erzielte der 31-Jährige 147 Tore, in dieser Spielzeit war er 20 mal erfolgreich. „Ich freue mich jetzt auf den Rest der Saison und hoffe, dass wir eine bessere Rückrunde spielen und meine letzte Saison erfolgreich abschließen können“, so Köhler, der mit dem VfL zwar im Abstiegskampf steckt (Tabellenzwölfter, 13:17 Punkte), zuletzt aber Spitzenreiter HSC Coburg vor heimischer Kulisse mit 29:27 bezwang.

„Das war ein Sieg des Willen. Die Jungs haben alles reingeworfen und Charakter bewiesen“, unterstreicht VfL-Trainer Piotr Przybecki und hofft, dass nach dem Überraschungserfolg am Sonnabend ein weiterer Schritt in Richtung Klassenerhalt gelingt. Diesmal allerdings steht eine Pflichtaufgabe auf dem Programm. „Wir müssen weiter Punkte sammeln, dazu hinten noch stabiler stehen und vorne noch effektiver werden“, sagt der Pole vor der Auswärtspartie beim TuS Ferndorf, der als Tabellen-15. (10:20 Punkte) ein direkter Konkurrent des VfL im Kampf um den Ligaverbleib ist.

Jan Schult hat Respekt vor dem TuS. „Das ist ein gefährlicher Gegner, der gerade in seiner kleinen, sehr engen Halle unangenehm zu bespielen ist. Dort geht es heiß her“, weiß der VfL-Routinier, der mit den Nordlichtern in der vergangenen Saison beim TuS eine schmerzhafte Niederlage kassiert hat. „Damals haben wir einen gebrauchten Tag erwischt und mit zehn Toren Differenz verloren. Wir haben also noch etwas gutzumachen“, erklärt Schult.