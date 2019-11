Fussball-Regionalliga Nord : Stefan Schnoor: Möchte nicht dazwischen stehen“

Ex-Sportdirektor des VfB Lübeck begründet Rücktritt mit fehlender Möglichkeit der Einflussnahme.

Avatar_shz von cje

14. November 2019, 14:42 Uhr

Lübeck | Stefan Schnoor gab sich aufgeräumt und entspannt. Einen Tag nach seinem Rücktritt als Sportdirektor des Fußball-Regionalligisten VfB Lübeck (wir berichteten) war dem 48-Jährigen die Enttäuschung nur indirekt anzumerken. „Ich stehe gern in der Verantwortung“, sagte er. „Aber ich kann nur dann die Verantwortung übernehmen, wenn ich auch hinter den Entscheidungen stehe.“

Das war zuletzt zwischen Trainer Rolf Landerl und dem Sportdirektor immer seltener der Fall. „Wir können uns in die Augen gucken. Das Verhältnis zwischen uns ist in Ordnung“, erklärte Schnoor. Allerdings habe der Coach den einen oder anderen Ratschlag nicht angenommen, wie Schnoor erklärte, ohne ins Detail gehen zu wollen. „Es ist ja nicht wichtig, dass ich Recht habe. Aber wenn der Trainer dann sein Ding macht, kann ich mich auch nicht vor ihn stellen“, sagte der Ex-Profi und benannte die Ausbeute aus vier der letzten sechs Auswärtsspiele in Rehden (0:1), Havelse (1:3), Drochtersen (0:1) und Jeddeloh (3:3). „Vier Punkte aus diesen Spielen ist dann nicht gut genug.“ Entsprechende Einschätzungen habe er auch auf Nachfragen aus Vorstand und Aufsichtsrat gehört, betonte aber: „Ich habe nie gesagt, dass der Trainer weg muss.“

In der Vereinsführung positionierte man sich jedoch klar auf die Seite des Trainers. Entsprechend stimmten beide Seiten am Ende überein, dass die Trennung die beste Lösung ist. „Ich bin Stefan dankbar dafür, dass das so reibungslos ablief“, erklärte Vorstandssprecher Thomas Schikorra. „Wir haben in den gut zwei Jahren, in denen wir zusammengearbeitet haben, von seinen Einschätzungen profitiert. Und so war es auch am Ende: Ein sehr offenes, klares Gespräch, ohne große Emotionen.“ Am Ende dieses Gesprächs stand, dass „teilweise unterschiedliche Auffassungen zur sportlichen Ausrichtung und zur sportlichen Kompetenzverteilung“, wie es in der gemeinsamen Mitteilung hieß, zur Trennung führten. „Ich möchte nicht dazwischen stehen“, sagte Schnoor. „Wenn man meiner Einschätzung nicht folgt, werde ich als Sportdirektor nicht gebraucht. Ich möchte am Ende nicht Teil des Problems und vielleicht ein Grund dafür sein, dass der Verein seine Ziele nicht erreicht.“ Die waren – nicht nur von Schnoor – mit dem Drittliga-Aufstieg deutlich benannt worden. Derzeit stehen die Grün-Weißen vier Punkte hinter Spitzenreiter VfL Wolfsburg II und haben die Meisterschaft auf dem Papier angesichts eines Nachholspiels und des ausstehenden direkten Duells noch in eigener Hand.

Mehr als noch zuvor steht nun Landerl in der Verantwortung. Der Trainer, dem Schikorra das Vertrauen aussprach, wird mehr denn je an Ergebnissen gemessen. „Wir müssen bis zum Winter zumindest an Wolfsburg dran bleiben“, erklärte der Vorstandssprecher angesichts von noch fünf Spielen bis Weihnachten. Schon am Sonnabend, wenn es gegen Altona 93 geht, wird man genau hinschauen – einerseits, ob Landerls Spielidee daheim zurück in die Erfolgsspur führt, andererseits, ob der eine oder andere durch das Ausscheiden des für klare Worte bekannten Schnoors vielleicht weniger Druck verspürt.

Beim VfB ist man auf die Suche nach einem neuen sportlich Verantwortlichen nicht vorbereitet. „Wir haben die Situation ja so nicht gewollt“, sagte Schikorra. „Wir werden uns in den nächsten Tagen und Wochen Gedanken machen, wie wir uns zukünftig aufstellen wollen.“