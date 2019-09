Last-Minute-Transfer : Stefan Richter schließt sich dem SV Eichede an

Der ehemalige Angreifer des VfB Lübeck, Stefan Richter, hat sich Fußball-Oberligist SV Eichede angeschlossen.

von Sascha Sievers

02. September 2019, 15:22 Uhr

Eichede | Fußball-Oberligist SV Eichede hat am letzten Tag der Wechselfrist noch einmal personell nachgelegt und den erfahrenen Angreifer Stefan Richter verpflichtet. Der 34-Jährige hat sich vertraglich bis zum 30. Juni 2021 an den SV Eichede gebunden.

Der routinierte Stürmer hatte ursprünglich im Mai seine Karriere beendet, sollte anschließend Teammanager bei Regionalligist VfB Lübeck werden, für den er in elf Spielzeit 99 Tore in 260 Partien schoss. Doch Richter sprang kurzfristig aus privaten Gründen bei den Grün-Weißen wieder ab und kehrt nun doch noch einmal als Aktiver auf den Platz zurück. „Ohne Fußball geht es für mich noch nicht“, sagte Richter. „Ich hatte gute Gespräche mit den Vertretern des SV Eichede. Familie, Beruf und aktiver Fußball sind für mich hier gut vereinbar. Mich reizt es, in einer jungen Mannschaft eine Führungsaufgabe zu übernehmen und mit dafür Sorge zu tragen, eine gute Rolle in der Oberliga zu spielen.“

Richter soll junge SVE-Elf führen

Mit seiner Erfahrung aus 374 Spielen in der vierten und fünften Liga sowie seiner vorbildlichen kämpferischen Einstellung soll Richter in der jungen Eicheder Mannschaft vorangehen. „Nachdem wir unser Team mit vielen jungen Kräften verstärkt haben, ist Stefan Richter der Führungsspieler, den wir noch gesucht haben“, sagte Malte Buchholz, Sportlicher Leiter des SVE: „Er wird uns in vielen Bereichen einen Schritt nach vorne bringen.“