Mollhagen : Stefan Birr und Heino Stahl im Amt bestätigt

Die Mollhagener Wehr leidet weiter unter der Raumnot, 46 aktive Mitglieder arbeiteten die Einsätze ab.

23. Februar 2020, 12:43 Uhr

Stefan Birr und Heino Stahl müssen bei der Freiwilligen Feuerwehr Mollhagen in den vergangenen Jahren alles richtig gemacht haben. Auf der Jahreshauptversammlung wurden Stefan Birr als Wehrführer und Heino Stahl als sein Stellvertreter für weitere sechs Jahre gewählt. Birr erhielt 31 von 35 Stimmen und Stahl alle 35 Stimmen der Wahlberechtigten. Im Voraus waren bei Bürgermeister Wolfgang Meyer jeweils ein Wahlvorschlag für den Wehrführer und einer für seinen Stellvertreter eingegangen. Somit hatten beide keine Gegenkandidaten.

Ein Thema zog sich wie ein roter Faden durch die Jahreshauptversammlung, die nicht im Feuerwehrhaus sondern im Saal der Bahnhofsgaststätte Bern statt fand. Im Gerätehaus mussten im vergangenen Jahr wegen Platzmangels Feuerwehrleute die Versammlung auf Cola-Kisten sitzend von der Küche aus verfolgen. Das wollte Birr in diesem Jahr nicht. „Unser Raum ist zu klein“, so Birr in seiner Begrüßung und mit Blick auf Bürgermeister Wolfgang Meyer. Nahezu jeder, der sich am Abend zu Wort meldete, machte dazu eine Bemerkung. Und es kam auch heraus, dass Birr mit der Freiwilligen Feuerwehr Todendorf um ein Fass Bier gewettet habe, dass Mollhagen vor Todendorf ein neues Feuerwehrgerätehaus haben wird. So wie es im Moment allerdings aussieht muss Birr das Fass Bier spendieren, da die Arbeiten für das Todendorfer Gerätehaus bereits begonnen haben.

Die Feuerwehr Mollhagen zählt derzeit 46 aktive Mitglieder. Nachwuchssorgen stehen derzeit nicht im Raum. Auf der Versammlung konnten drei Anwärter in die aktive Wehr aufgenommen werden und es es gibt auch bereits zwei neue Anwärter. Es steht auch ausreichend Nachwuchs bereit. In der Steinburger Jugendfeuerwehr sind derzeit 22 Jungen und Mädchen aktiv. Zu den aktiven der Wehr kommen noch acht Ehrenmitglieder und auch in dem Ort ist die Wehr gut angesehen. Sie hat insgesamt 233 passive Mitglieder.

Im vergangenen Jahr Jahr mussten die Mollhagener zu insgesamt 12 Einsätzen – kleinere Feuer und technische Hilfeleistungen – ausrücken. Dazu kamen 81 Dienste und 42 Lehrgänge und Schulungen. Auch im dörflichen Leben ist die Wehr aktive. Dazu gehören unter anderem das Dorffest, Laternenumzug und das Maibaumaufstellen. Beim Dorffest in diesem Jahr gab es allerdings einige Problemen wie ein Diebstahl am Getränkestand, versuchter Leergutdiebstahl und zerstochene Reifen an dem Kühlanhänger. Für die ehrenamtlich Tätigen sind solche Dinge ganz besonders ärgerlich.

Bürgermeister Wolfgang Meyer lobte die Wehr für ihre geleistete Arbeit und betonte. Wie wichtig diese ehrenamtliche Tätigkeit für die Gemeinde ist. Er ging natürlich auch auf das Thema Feuerwehrgerätehaus ein. „Wir sind am Planen und Verhandeln“, so Meyer.