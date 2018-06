Barsbüttel : Stauende übersehen – Transporterfahrer in Lebensgefahr

Bei einem schweren Unfall auf der A1 ist der Fahrer eines Kleinlasters schwer verletzt worden.

von shz.de

06. Juni 2018, 11:45 Uhr

Bei einem schweren Unfall am Mittwoch auf der A1 bei Barsbüttel wurde der Fahrer eines Transporters lebensgefährlich verletzt. Der 60-Jährige war im total zertrümmerten Fahrzeugwrack eingeklemmt. Er war Richtung Hamburg unterwegs gewesen und hatte offenbar den Stau übersehen, der sich vor dem Autobahnkreuz Hamburg-Ost gebildet hatte. Mit voller Wucht war er in einen Lastwagen am Stauende gekracht. Der Transporter der Sprinterklasse etwa eineinhalb Meter eingedrückt.

„Durch die Wucht des Aufpralls war der Fahrer dermaßen schwer in den Trümmern eingeklemmt, dass wir ihn auf Anforderung des Notarztes mit einer Kettenrettung ganz schnell aus dem Auto herausholen mussten“, sagte Frank Becker, Einsatzleiter der Feuerwehr. Dabei wird das Wrack mit Ketten quasi auseinandergezogen, um das Opfer zu befreien. Das in Skandinavien entwickelte Verfahren hat sich etabliert, weil Eingeklemmte damit schneller befreit werden können. Während der Aktion hielten Feuerwehrleute Decken hoch, um Gaffern und Handyfilmern auf der Gegenfahrbahn die Sicht zu nehmen.

Nach einer Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt wurde der lebensgefährliche verletzte Fahrer in die Unfallklinik nach Hamburg Boberg gebracht

Während der aufwändigen Rettungsarbeiten war die A 1 in Richtung Hamburg voll gesperrt. In der Folge staute sich der Verkehr bis weit hinter die Anschlussstelle Ahrensburg zurück.