Startklar zur 7. Tablers’ Classic Rallye

21. September 2019, 13:18 Uhr

Ahrensburg | Für diese besondere Rallye-Ausfahrt müssen sie mindestens zwanzig Jahre alt sein: Die Autos, nicht die Fahrer! Wenn am Sonntag, 29. September, um 9.30 Uhr auf dem Gelände des Kulturzentrums am Marstall der Startschuss zur „Tablers’ Classic Rallye“ fällt, sind nur Fahrzeuge am Start, die spätestens im Jahr 1999 die Fabriktore ihres Herstellers verlassen haben.

Zum siebtem Mal organisieren Round Table 60 und Old Tablers 360° gemeinsam diese Young- und Oldtimerausfahrt Tablers’ Classic Rallye. Nach vielen Monaten der Vorbereitung steht die Route für die begeisterten Oldtimerfahrer fest. Die Streckenführung bleibt jedoch bis zum Tag der Ausfahrt ein gut gehütetes Geheimnis. Sicher ist nur das Marstall-Gelände als Start- und Zielpunkt.

Zur Zieleinfahrt freuen sich die beiden Serviceclubs auf zahlreiche Besucher. Die ersten der insgesamt 45 Fahrzeuge werden dort gegen 15 Uhr eintreffen. Die Fahrer, Beifahrer und alle Besucher erwartet ein buntes Programm für die ganze Familie. Neben der Chance, Oldtimer aus nächster Nähe zu betrachten, werden auch die Kinder auf Ihre Kosten kommen. Ebenso ist für das leibliche Wohl gesorgt.

Sämtliche Erlöse der Veranstaltung kommen der Sicherheit für Kinder im Straßenverkehr in Ahrensburg und Umgebung zu Gute.