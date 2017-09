Bad Oldesloe : Startklar fürs Schulleben

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Die Sommerferien sind vorbei, das neue Schuljahr beginnt am kommenden Montag – zum Leidwesen der meisten Schüler. Freuen werden sich aber bestimmt die vielen neuen Stormarner ABC-Schützen, die zumeist am Mittwoch ihren ersten Schultag haben. Insgesamt werden im Kreis Stormarn 2363 Mädchen und Jungen an 35 Grundschulen eingeschult und damit nur neun weniger, als im vergangenen Jahr.

Die Zahl der Erstklässler bleibt also stabil auf hohem Niveau – entgegen langfristiger Vorhersagen. Denn der Schulentwicklungsplan des Kreises hatte vor drei Jahren noch einen Rückgang der Zahlen aller Grundschüler bis zum Jahr 2020 prognostiziert. Doch inzwischen steigt sie an, so dass bald ein neuer Plan erstellt werden muss. „Zehn Prozent aller Erstklässler im Land werden in Stormarn eingeschult“, sagt Schulrat Michael Rebling.

Die Trendwende zu steigenden Schülerzahlen liegt auch daran, dass die Einwohnerzahl im Kreis Stormarn weiter zunimmt. Vor allem in Städte und Gemeinden mit Neubaugebieten ziehen viele junge Familien mit Kindern – so auch nach Bargteheide: Deshalb verzeichnet dort die Johannes-Gutenberg-Schule des Amtes Bargteheide-Land mit 175 ABC-Schützen die meisten Anmeldungen aller Grundschulen im Kreis, gefolgt von der Reinfelder Matthias-Claudius-Schule, die 130 neue Erstklässler begrüßen wird. Die meisten Erstklässler aber wohnen in Bad Oldesloe und hier steht die Stadtschule mit 100 neuen Grundschülern an vorderster Front, dicht gefolgt von der Klaus-Groth-Schule mit 93 und der Schule am Masurenweg mit 92 ABC-Schützen. In der Grundschule West werden 50 Mädchen und Jungen eingeschult. Damit werden in der Kreisstadt insgesamt 335 Schüler eingeschult, exakt genauso viele, wie im vergangenen Jahr.

Aber auch die kleinen Grundschulen freuen sich über konstante Schülerzahlen. Stormarns kleinste Schule in Grönwohld hat immerhin 23 Anmeldungen, in Hoisdorf, Stapelfeld und Zarpen sind es 34. Und auch die Gymnasien vermelden steigende Anmeldungen und Schülerzahlen. Für das neue Schuljahr haben sich in Stormarn 1028 Schüler an Gymnasien angemeldet, viel mehr, als in den vergangenen Jahren. An Stormarns Gemeinschaftsschulen gingen 992 Anmeldungen ein, aber nur 800 Schüler konnten aufgenommen werden. Am beliebtesten ist die Anne-Frank-Schule in Bargteheide mit 161 Anmeldungen, hier mussten sogar rund 60 Schüler abgelehnt werden.





















von Susanne Rohde-Posern

erstellt am 02.Sep.2017 | 08:00 Uhr