Bad Oldesloe : Startklar für den Herbstferienspaß

18. September 2019, 16:14 Uhr

Bad Oldesloe | Die Herbstferien nähern sich mit großen Schritten. Deshalb bietet der „Herbstferienspaß“ in Bad Oldesloe für alle Kinder ab sechs Jahren und auch für Jugendliche in den Herbstferien vom 4. bis zum 18. Oktober insgesamt 52 tolle Veranstaltungen an.

Die Jugendfreizeitstätte (Juze), die Stadtbibliothek, der Verein Erleben leben (Erle e.V.), der Kreisjugendring Stormarn, das Familienzentrum Oase, das Kinderhaus Blauer Elefant, Sport vor Ort und die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Oldesloe haben ein buntes Programm zusammengestellt.

Im sportlichen Bereich gibt es Volleyball, Parcours, Skateboard und Tischtennis. Wer ein echter Outdoor-Fan ist, der kann auf der Trave eine Kanu-Tour mitmachen, beim Elefanto-Spielmobil auf zwei Spielplätzen vorbeischauen oder am Lagerfeuer Brot backen, das aus selbst gemahlenem Korn hergestellt wird. Es gibt auch wieder spannende Ausflüge in den Hansapark sowie einen Überraschungsausflug.

Wer Lust auf eine kleine Reise hat, der ist bei der dreitägigen Mädchenfreizeit nach Heidkate an die Ostsee richtig. Eine Reise ganz anderer Art kann man beim Escaperoom Game „Die Flucht aus der Horrorvilla“ erleben. Wer schon immer mal Lust auf Film, Regie oder Schauspiel hatte, kann bei „Spiel in deinem eigenen Film“ all das ausprobieren und einen eigenen Kurzfilm drehen. Das Thema Herbst kommt natürlich auch nicht zu kurz. Es werden Herbstdeko hergestellt, Kerzen gestaltet, Herbstkränze gebunden und für Halloween gebastelt.

Am 11. Oktober ist Weltmädchentag, und deshalb gibt es in der Juze zahlreiche Workshops für zwei Altersgruppen. Weiterhin gibt es einen Bogenbaukurs, ein Fifa-Turnier, eine Chaos-Ralley, Pizzabacken und vieles mehr.

Alle Veranstaltungen mit den genauen Terminen, Kosten und Anmeldeadressen sind online unter www.badoldesloe.de/juze und in dem Herbstferien-Spaß-Heft zu finden, das kostenlos in der Jugendfreizeitstätte, in der Stadtbibliothek, bei allen anderen Veranstaltern, in der Stadtinfo im Kub und im Stadthaus erhältlich ist.

Für die meisten Veranstaltungen muss man sich persönlich beim jeweiligen Veranstalter anmelden. Die Anmeldungen sind erst gültig, wenn der Kostenbeitrag geleistet ist. Für manche Angebote sind zudem Einverständniserklärungen der Erziehungsberechtigten nötig, die spätestens am Veranstaltungstag abgegeben werden müssen.