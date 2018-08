Bad Oldelsoe : Start: Babysitter-Ausbildung beim Kinderschutzbund

Der Kinderschutzbund vermittelt im Kreis Babysitter. Voraussetzng ist allerdings, eine Schulung absolviert zu haben.

von shz.de

27. August 2018, 13:50 Uhr

Der Deutsche Kinderschutzbund (DKSB) betreibt im Kreis Stormarn seit vielen Jahren Babysitter-Vermittlungen in Ahrensburg, Bargteheide und Bad Oldesloe. Eltern können dort eine qualifizierte Betreuung für ihre Kinder finden. Alle vermittelten Babysitter haben zuvor eine Ausbildung beim Kinderschutzbund durchlaufen, bei der sie mit den wichtigsten Dingen im Umgang mit kleinen Kindern vertraut gemacht wurden. Ein neuer Kursus für Jugendliche ab 15 Jahren startet am kommenden Sonnabend, 1. September, um 10 Uhr (bis 13 Uhr) im Kinderhaus Blauer Elefant in der Schützenstraße 14 in Bad Oldesloe.

An den drei folgenden Sonnabenden werden die zukünftigen Babysitter mit verschiedenen Ausbildungsinhalten vertraut gemacht. So erfahren sie etwas über die Entwicklungsphasen von Kindern, über Beschäftigungsmöglichkeiten und über den Umgang mit Wut und Trotzverhalten. Ferner werden sie von einer erfahrenen Hebamme in der Säuglingspflege geschult und bekommen eine Einführung in die Erste Hilfe am Kleinkind. Ebenso sollen die angehenden Babysitter für einen Tag in einer Einrichtung für Kinder hospitieren.

Im Anschluss an die Ausbildung erhalten die Absolventinnen und Absolventen ein Zertifikat vom Kinderschutzbund, und sie werden in die Vermittlungskartei aufgenommen. Mit der Mitgliedschaft im DKSB sind die Babysitter nämlich während des Einsatzes in den Familien haftpflichtversichert.

Die Ausbildung erfolgt kostenlos, der ermäßigte Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft im Deutsche Kinderschutzbund (DKSB) beträgt 12,50 Euro.

Die Mitarbeiter des Kinderhauses Blauer Elefant Bad Oldesloe erteilen gerne weitere Auskunft. Sie sind zu erreichen unter der Telefonnummer (04531) 7814 montags bis freitags in der Zeit von 9 Uhr bis 17 Uhr. Die Mitarbeiter nehmen auch Anmeldungen für den Kursus entgegen.