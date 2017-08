Bad Oldesloe : Starker Schlussakkord des Veranstaltungsjahres

vergrößern 1 von 1 Foto: NIE 1 von 1

Ein Jahresabschlusskonzert in ihrer Heimatstadt – das gehört für die Oldesloer Band „Jeden Tag Silvester“ seit vielen Jahren fest in den Tourneekalender. Im Dezember 2016 füllte die erfolgreiche Popband aus der Kreisstadt mit diesem letzten Konzert im Jahr erstmalig die „Stormarnhalle“.

Benjamin Rodloff (LED Events) hatte das finanzielle Risiko auf sich genommen und das bisher größte Popkonzert einer Oldesloer Band auf die Beine gestellt. Es wurde ein voller Erfolg: 1300 Besucher kamen. „Ich habe noch nie so viel positive Resonanz auf eine Veranstaltung bekommen. Schnell war trotz des Aufwands klar, dass wir das gerne nochmal machen wollen“, so Rodloff.

„JeTaSi“ waren ebenfalls sofort Feuer und Flamme für eine Neuauflage. „Wir wussten ja vorher nicht so genau , was uns erwartet. Was würde sein, wenn doch nur 100 Leute kommen? Außerdem haben wir letztes Jahr viele Songs unseres neuen Albums dort zum ersten Mal gespielt“, so Schlagzeuger Tom Rieken. „Dieses Jahr wissen wir schon, was uns erwartet und die Tournee zu unserem zweiten Album endet dann hier in Bad Oldesloe. Es schließt sich ein Kreis“, so Rieken weiter. „Es ist dieses Mal mehr ein Gefühl reiner Vorfreude und mehr Leichtigkeit, wenn wir an diese Veranstaltung denken. Zuhause vor Familie, Freunden und Fans der ersten Stunde zu spielen, ist immer besonders und wird es auch dieses Mal sein“, so Gitarrist Niclas Jawinsky. Am 30. Dezember wird das Quartett auf die Bühne gehen, die Rodloff und sein Team wieder in der Halle aufbauen werden. Doch dieses Mal erweitert der Veranstalter sein Konzept noch. Am Tag vor und nach dem „JeTaSi“-Gig wird es nämlich noch zwei weitere Events in der Halle geben.

Am 29. Dezember findet der erste große Oldesloer „Poetry Slam“ mit einer hochkarätigen Besetzung statt. „Durch die Oldesloer Kulturszene wurden wir auf Slammer Björn Högsdal aufmerksam gemacht“, berichtet Rodloff. „Bei dem Slam werden Högsdal und andere bekannte Slammer zu erleben sein. Darunter Michel Kühn oder auch Mona Harry, die vielen vermutlich durch ihre ,Liebeserklärung an den Norden’ bekannt ist“, erklärt Kyra Hilmer von LED Events.

„Wir freuen uns sehr, dass es uns auch in diesem Bereich gelungen ist, ein attraktives Programm auf die Beine zu stellen“, so Hilmer. Am 31. Dezember soll es dann eine große Silvesterparty in der festlich hergerichteten Halle geben. „Wir konnten die bekannte Cover-Party- und Galaband Tonados engagieren. Sie werden gemeinsam mit DJ Forte für die richtige Stimmung sorgen. Ein großes Feuerwerk gibt es dank der Unterstützung des Hagebaumarkts natürlich um Mitternacht“, sagt Rodloff. Allgemein seien die Veranstaltungen nur dank der Sponsoren möglich. Tickets für alle drei Events gibt es ab sofort bei eventim.de oder auch über die Homepage www.festivaltage.de Seite, auf der sich die Käufer die erworbenen Karten auch ausdrucken können. Der Poetry-Slam kostet 17,85 Euro (erm.13,65 Euro ), das „JeTaSi“-Konzert 23,89 Euro und die Silvesterparty 26, 25 Euro im Vorverkauf.



von Patrick Christoph Niemeier

erstellt am 27.Aug.2017 | 06:00 Uhr