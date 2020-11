3. Liga : Standards könnten in Kaiserslautern für den VfB Lübeck der Schlüssel zum Erfolg sein

Der VfB Lübeck hat zuletzt Qualitäten bei ruhenden Bällen gezeigt, in Kaiserslautern könnten die entscheidend sein.

25. November 2020, 08:58 Uhr

Lübeck | Mirko Boland ist einer der erfahrensten Fußballer im Team von Drittligist VfB Lübeck. Der 33-Jährige ist in seiner Karriere viel herum gekommen. Besonders gute Erinnerungen hat er an ein Duell mit dem 1. FC Kaiserslautern, bei dem die Grün-Weißen heute um 19 Uhr zum Auswärtsspiel antreten: Am 2. April 2017 erzielte der Mittelfeldspieler vor 23000 Zuschauern auf dem Betzenberg den 1:0-Siegtreffer für seinen damaligen Arbeitgeber Eintracht Braunschweig.

Der weder als Torjäger noch als Kopfball-Ungeheuer bekannte Boland, der 33 Mal in der Beletage zum Einsatz kam und zudem auf 170 Zweit- sowie 101 Drittligaeinsätze verweisen kann, erzielte den Treffer damals per Kopf, obwohl er eine Schutzmaske wegen eines Nasenbeinbruchs tragen musste. „Daran kann ich mich noch gut erinnern, es ist immer schön, gegen Lautern zu spielen, gerade in diesem wunderschönen Stadion“, sagt der 33-Jährige, der einige heiße Duelle mit dem FCK erlebt hat und bedauert, dass heute Abend ohne Zuschauer im legendären Fritz-Walter-Stadion keine typische Betzenberg-Stimmung aufkommen wird. „Das ist natürlich schade, trotzdem wird das für uns ein tolles Erlebnis“, so der Routinier.

Momentum spricht für den VfB

Das Momentum spricht für die Lübecker, die gefestigt wirken und mit breiter Brust die Auswärtspartie nach dem 3:0-Heimsieg zuletzt gegen Bayern München II angehen. Die Pfälzer hingegen hinken den eigenen Ansprüchen hinterher. Zwar hat das Team von Neu-Trainer Jeff Saibene erst drei Niederlage kassiert, aber auch erst ein Spiel gewonnen und bereits sieben Mal unentschieden gespielt.

Zwei Faktoren sind entscheidend dafür, dass sich der gastgebende Tabellen-16. am Rande der Abstiegszone befindet, obwohl es eigentlich in Richtung 2. Liga gehen sollte: Im Angriff fehlt die Durchschlagskraft, zudem ist die Defensive anfällig bei ruhenden Bällen. Beim 1:1 zuletzt gegen den Halleschen FC kassierte Lautern das dritte Mal in Folge ein Gegentor nach einem Eckball und damit bereits den neunten von insgesamt 14 Gegentreffer nach einer Standardsituationen. Das könnte für den VfB der Schlüssel zum Erfolg sein, haben die Grün-Weißen doch gerade bei Freistößen und Eckbällen ihre Qualitäten zuletzt unter Beweis gestellt.

Rösers Einsatz ist fraglich

Oft als Schütze beteiligt: Martin Röser. Ob der Angreifer heute mit von der Partie sein kann, ist fraglich. Den 30-Jährigen, dessen Bruder Lucas beim FCK spielt, plagen muskuläre Probleme. „Ich hoffe natürlich, dass er dabei ist, er würde uns gut tun in so einem Spiel“, sagt Rolf Landerl, „auf der anderen Seite hat sich ein Stamm von 16 bis 18 Mann festgespielt, dass wir auch rotieren können“, so der VfB-Coach, der vor dem Hintergrund, dass bereits am Sonnabend das nächste Spiel gegen Waldhof Mannheim auf den VfB wartet, wohl bei Röser kein Risiko eingehen dürfte.

Sebastian Hertner wird ganz sicher nicht mit dabei sein. Der Linksverteidiger hat seit einiger Zeit muskuläre Probleme und ist noch nicht wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Landerl sieht seine Elf nicht in der Favoritenrolle

Auch wenn die Lübecker drei Plätze besser dastehen als der Gegner, sieht Landerl seine Elf keineswegs in der Favoritenrolle: „Wir spielen gegen einen Traditionsverein, der weitaus höhere Ambitionen hat als wir und zuletzt sehr stabil aufgetreten ist. Das ist eine Mannschaft, die gut organisiert ist und gute Einzelspieler in ihren Reihen hat“, lobt der VfB-Coach die Pfälzer und erwartet auf dem Betzenberg einen „heißen Tanz“.

Boland hofft auf Sieg Nummer fünf

Darauf stellt sich auch Mirko Boland ein, der hofft, dass der VfB seine Serie von zuletzt vier Siegen ausbauen kann: „Wir haben am Anfang der Saison einiges liegen gelassen und uns ins Mittelfeld vorgearbeitet. Wenn wir jetzt punkten, könnten wir uns etwas absetzen“, sagt der 33-Jährige, der mit dem Aufsteiger bei einem weiteren Dreier auf einen einstelligen Tabellenplatz klettern könnte. Wie man Tore schießt auf dem Betzenberg gewinnt, weiß Boland bereits – vielleicht wiederholt sich für den Routinier heute Abend ja die Geschichte.

Infos zum Spiele

1. FC Kaiserslautern – VfB Lübeck

Anstoß: Heute, 19 Uhr, Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern. – Live-Übertragung im TV/Streaming: Magenta Sport. – Es fehlt: Hertner (muskuläre Probleme), Ramaj (Schlüsselbeinbruch), Kircher, Rüdiger, Shalom (alle im Aufbautraining). – Fraglich: Röser (muskuläre Probleme). – Voraussichtliche Startelf: Raeder – Riedel, Grupe, Okungbowa – Mende – Steinwender, Zehir, Boland, Thiel – Deichmann, Benyamina.