Staffeleinteilung steht fest

56 Fußball-Teams aus Stormarn gehen in der kommenden Saison in elf Klassen auf Kreisebene auf Punktejagd

von shz.de

01. Juli 2019, 14:45 Uhr

Bad Oldesloe | Der Schleswig-Holsteinische Fußballverband (SHFV) hat die finale Klasseneinteilung auf Kreisebene vorgestellt. Wie bereits zu erwarten war, gab es gegenüber der vorläufigen Staffeleinteilung in den Kreisligen keine Veränderungen. „Ich erwarte hier auch keine Einsprüche mehr“, sagte der Spielausschussvorsitzende des SHFV, Klaus Schneider (Foto).

Leichte Anpassungen mussten indes auf den darunter gelegenen Ebenen vorgenommen werden. In der Kreisklasse A Süd-Ost wurde kurzfristig ein Platz für den SV Sülfeld frei. Die Segeberger rückten eine Spielklasse nach oben nach, da Kreisliga-Absteiger SG Union Grabau seine Spielgemeinschaft aufgelöst hat. Beide Vereine konnten sich nicht darauf einigen, in welche Spielklasse sie gehen. „Die Mannschaft des SC Union Oldesloe ist aufgrund der Nichteinigung bei Auflösung einer Spielgemeinschaft nicht in der Kreisklasse A einzugruppieren. Sie wird aus der A-Klasse Süd-Ost rausgenommen und ist in der Kreisklasse C einzugruppieren. Die Eingruppierung erfolgt dort in der Kreisklasse C Süd 1“, gab Klaus Schneider zu Protokoll. Ärgerlich: Union hatte seinerzeit nach dem Kreisliga-Abstieg einen A-Klassen-Platz in die SG eingebracht.

Durch das Aufrücken des SV Sülfeld in die Kreisklasse A werden derweil in der Kreisklasse B Süd-Ost 2, in der zehn Mannschaften aus Stormarn antreten, insgesamt nur zwölf Teams auf Punktejagd gehen.

Wie bereits in der vergangenen Spielzeit treten Teams aus Stormarn in zwei Kreisligen, zwei A-Klassen und vier Staffeln der Kreisklasse B an. In der Kreisklasse C verteilen sich die Stormarner Mannschaften unterdessen fortan auf drei statt vier Spielklassen. Insgesamt haben 56 Mannschaften aus dem Kreis für die kommende Saison auf Kreisebene gemeldet.