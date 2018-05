Bad Oldesloe : Städtepartnerschaft mit Fußball

Erstmals nahm ein Nachwuchs-Team aus aus Oldesloe Partnerstadt Olivet am internationalen Junior-Cup des VfL Oldesloe teil.

Reden, Sektempfänge, Eintragungen ins Buch der Stadt, Begegnung von Offiziellen – all das gehört zu Treffen von Partnerstädten. Echter Austausch findet vor allem dort statt, wo Gemeinsamkeiten gefunden und gelebt werden. Das war im Rahmen des aktuellen Besuchs einer Abordnung aus Oldesloes Partnerstadt Olivet beim internationalen Junior-Cup der Fall.

Bei der sechsten Auflage nahm erstmals das U11- Nachwuchs-Team von USM Olivet am Turnier des VfL Oldesloe teil. Auch wenn es zum Teil deutliche Niederlagen gegen Mannschaften wie 1. FC Union Berlin, VfL Wolfsburg oder Pogon Stettin setzte, war die Stimmung bei den jungen Kickern und ihren Betreuern sehr gut. Ausgerechnet den Gastgeber bezwang man dann mit 1:0.

Die Qualifikation für die Semifinals gelang den französischen Gästen nicht, aber die Spieler aus den beiden Partnerstädten verstanden sich trotzdem erstklassig Olivet präsentierte sich ambitioniert und gut aufgestellt. „Sie sind wirklich hervorragend ausgerüstet, wenn man gesehen hat, was sie gestern alles ausgepackt haben. Es hat Spaß gemacht, sie dabei zu haben“, so Turnierorganisator Erik Balschun. „Es ist natürlich eine echte Besonderheit, mal Fußballer aus der Partnerstadt hier zu haben“, so VfL-Pressewart Nico von Hausen gefreut. Das gebe der Veranstaltung noch einen weiteren Kick.

Gemeinsam mit den Fußballern war eine offizielle Abordnung aus der 21 600 Einwohner-Stadt nach Bad Oldesloe gereist. Auch aus Reinfelds Partnerstadt St. Pryvé – einer Nachbarstadt Olivets mit knapp 5500 Einwohnern – waren Gäste nach Stormarn gekommen. Im Oldesloer Kultur- und Bildungszentrum fand am Sonnabend der offizielle Empfang gemeinsam mit Reinfelds Bürgermeister Heiko Gerstmann und Horst Möller als amtierenden Oldesloer Bürgermeister statt.

Gerstmann überzeugte dabei mit seinem scheinbar fließenden Französisch. Er konnte von starken persönlichen Bindungen in das europäische Nachbarland berichten. In St. Pryvé haben er und seine Frau echte Freunde gefunden, die dieses Mal nicht dabei sein konnten. Aufgewachsen in einer frankophilen Familie liebe er den französischen Lebensstil. Auch Möller berichtete – stellvertretend für den in Kanada weilenden Jörg Lembke – , dass in den über zwei Jahrzehnten Städtepartnerschaft zahlreiche Freundschaften entstanden seien.