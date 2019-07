Ahrensburg : Städtepartnerschaft mit Feldkirchen intensiviert

Delegation mit Bürgermeister und Stadtverordneten aus der Schlossstadt in Kärnten zu Gast.

24. Juli 2019, 13:36 Uhr

Die seit inzwischen 21 Jahren bestehende Städtepartnerschaft zwischen Ahrensburg und Feldkirchen in Kärnten (Österreich) wurde Anfang Juli weiter intensiviert. Die Delegation aus Ahrensburg mit Bürgermeister Michael Sarach, der stellvertretenden Bürgermeisterin Carola Behr, der zuständigen Fachdienstleiterin Petra Haebenbrock-Sommer sowie den beiden Stadtverordneten Wolfdietrich Siller (CDU) und Aly Haydar Mercan (Die Linke) nahm an einem umfangreichen Kultur- und Festprogramm in Feldkirchen teil.

Eine fachkundige Stadtführung sowie der anschließende Besuch des 32. Altstadtfestes waren am ersten Tag ein gelungener Start. Neben den regionalen, kulinarischen und kulturellen Besonderheiten wurden auch die persönlichen Beziehungen zu den Vertretern der Stadtgemeinde Feldkirchen ausgebaut. Martin Treffner, der Bürgermeister von Feldkirchen, hat mit seinem Team ein sehr interessantes und abwechslungsreiches Programm erstellt. Besonders erwähnenswert ist die ausgesprochen herzliche und persönliche Gastfreundschaft aller beteiligten Feldkirchener. Die Ahrensburger Delegation hat sich sehr gut betreut und willkommen gefühlt. Bei manchen langjährigen Bekanntschaften hat es ein erfreuliches Wiedersehen gegeben.

Eine Einladung der Stadt Ahrensburg an die Stadtgemeinde Feldkirchen zum kommenden Oktoberfest und Feierlichkeiten zum „Tag der Deutschen Einheit“ wurde ausgesprochen.

Der Austausch zwischen den beiden Städten entstand nicht nur durch Politik und Verwaltung, sondern auch auf Vereinsebene und vor allem auf privater Ebene. 1984 gab es bereits erste Kontakte mit Feldkirchen, die auf eine Städtefreundschaft hinausliefen. Seit dem 13. Februar 1998 sind Feldkirchen und Ahrensburg Partnerstädte.

Der Ahrensburger Bürgerverein plant für September 2020 eine Bürgerreise nach Feldkirchen, bei der unter anderem auch das dortige Gulaschfest besucht werden soll. Interessenten können sich beim Ahrensburger Bürgerverein oder bei Carola Behr, der Partnerschaftsbeauftragten für Feldkirchen, melden.