Bad Oldesloe : Stadtpolitik stimmt für Flüchtlingsaufnahme

06. Juli 2020, 14:38 Uhr

Die Situation zahlreicher Flüchtlinge an der griechisch-türkischen Grenze ist bekanntermaßen schlecht. Daher hat die Partei „Die Linke“ sich in Bad Oldesloe dafür stark gemacht, dass mindestens 20 vor allem minderjährige Flüchtlinge aus den Lagern in Griechenland in der Kreisstadt aufgenommen werden sollen. „Die Menschlichkeit gebietet es, Menschen, die vor höchster Not, aus Krieg und Verfolgung fliehen, Hilfe zu leisten. Die gewaltsame Abwehr von Menschen an der Grenze Griechenlands, die menschenunwürdigen Zustände in den Lagern in Griechenland und das immer noch stattfindende Sterben im Mittelmeer sind Ausdruck eines Versagens Europas, entsprechend seiner eigenen Werte zu handeln“, sagt der Stadtverordnete Hendrik Holtz (Die Linke). „Bad Oldesloe, die Kreisstadt Stormarns, einem wohlhabenden Kreis mitten in Europa kann und muss mit gutem Beispiel vorangehen und seine Bereitschaft zur Hilfe deutlich machen“, so Holtz.

Als sich für seinen Antrag keine Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung abzeichnete, erarbeiteten die Grünen einen Kompromiss, der mehrheitlich gegen die Stimmen von CDU und FBO angenommen wurde. Der Beschluss enthält die Bereitschaft minderjährige Flüchtlinge aus den Lagern aufzunehmen, ohne eine Zahl zu nennen. Die Stadtverwaltung soll zunächst die vorhandenen Kapazität in städtischen Unterkünften ermitteln und diese Kapazität sowie die Bereitschaft zur Flüchtlingsaufnahme an das Land weiterleiten. Die mögliche Schließung von aktuell nicht ausgelasteten Gemeinschaftsunterkünften ist damit vom Tisch.