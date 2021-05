Wochenrückblick Stormarn : Stadtgeld, CDU-Rücktritt, ein Unfall und der Zukunftsbahnhof

Ein Rückblick auf die Stormarner Themen der Woche, die besonders oft online gelesen wurden.

von Patrick Niemeier

30. Mai 2021, 19:51 Uhr

Bad Oldesloe | Wir blicken vor dem Start der neuen Wochen nochmal auf die Themen zurück, die die Online-Leser des Stormarner Tageblatts zwischen dem 23. und 30. Mai. besonders interessierten.

Das Ahrensburger Stadtgeld startet

Patrick Niemeier

Nach langer politischer Diskussion und zwei Verschiebungen in den Shutdown-Phasen kommt nun das Ahrensburger Stadtgeld. Das heißt, jeder erwachsene Bürger bekommt Gutscheine im Wert von 30 Euro, alle Minderjährigen sogar im Wert von 50 Euro. Diese können in teilnehmenden Geschäften und Restaurants in Ahrensburg in den nächsten Wochen genutzt werden.

Rücktritt bei der Oldesloer CDU

Patrick Niemeier

Der Bad Oldesloer Stadtverordnete Andreas Lehmann ist überraschend aus der CDU-Fraktion ausgetreten und erklärte kurz darauf sogar seinen Parteiaustritt.

Der Ahrensburger Bahnhof ist Zukunftsbahnhof

Marc Nasner

Was bedeutet es eigentlich, dass der Ahrensburger Bahnhof zu den 16 bundesweiten Zukunftsbahnhöfen gehört? Wir gingen der Sache und den Projekten auf die Spur.

Unfall mit drei Verletzten bei Eichede

rtn, peter wuest

Bei einem schweren Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen bei Eichede wurden insgesamt drei Personen schwer verletzt. Eine junge Frau musste mit dem Rettungshubschrauber Christoph29 in eine Klinik geflogen werden.