Bargteheide : Stadtdialog: Was die Einheimischen wünschen

Nach fast zwei Jahren Pause wird der Stadtentwicklungsdialog in Bargteheide jetzt fortgesetzt.

von shz.de

21. Juni 2018, 06:00 Uhr

Stadtententwicklung im Blick: Thema der Bürgerveranstaltung dazu im Ganztagszentrum war zunächst das Bahnhofsumfeld, aber die Diskussion ging weit darüber hinaus. Welche Themen ihnen besonders wichtig sind, haben die gut 70 Teilnehmer mit farbigen Punkten auf den Stellwänden markiert. Dort wurden alle Vorschläge angepinnt. Die wurden zuvor an vier Thementischen erarbeitet. „World Café“ wird dieses Diskussionsforum genannt. Am Ende stellten die Organisatoren die meist favorisierten Bürgerwünsche zusammen.

Da kollidieren Meinungen wie mehr Verdichtung in der Innenstadt mit dem Wunsch nach mehr Grün dort. Gegen eine Flaniermeile vom Bahnhof bis zum Kreisel gibt es natürlich keinen Widerspruch. Viele wünschen sich eine fahrradfreundlichere Stadt mit besseren Radwegen und weniger Individualverkehr. Und die Idee einer Grünachse vom „Krähenwald“ bis in die Innenstadt findet viel Zuspruch, ebenso ein Fahrrad-Parkhaus am Bahnhof. Dort fehlen mindestens 200 Stellplätze für Räder.

Für Norbert Muras (WfB) waren zu viele Kommunalpolitiker und zu wenige Einwohner unter den knapp 80 Bürgern im Saal versammelt. Ein solcher Dialog benötige auch mehr Zeit. „Zwei oder drei Ganztagsveranstaltungen wären erforderlich.“ Das Bahnhofsumfeld mit vielen Nutzungsansprüchen könne aber als Pilotprojekt dienen. Eine feste Arbeitsgruppe aus Politik und Verwaltung soll weiter planen. Darin können auch drei Bürger mitwirken. Engagierte konnten sich dazu melden. Es geht auch noch per E-Mail unter bargteheide@planemit.de. „Wenn sich mehr als drei Bürger melden, wird gelost“, so Moderatorin Kerstin Langmaack. Bürgermeisterin Birte Kruse-Gobrecht: „Demokratie bedeutet mehr als alle paar Jahre wählen zu gehen.“ Mit der Veranstaltung sei der Auftrag des Haupt- und Sozialausschusses teils umgesetzt, andere Formen der Bürgerbeteiligung zu entwickeln. „Entscheiden werden letztlich politische Mehrheiten.“