Stadtdialog mit Augenmaß

Bei der Entwicklung eines Stadtentwicklungskonzepts erhält Bargteheide Unterstützung. Zwei Studenten der Hafen-City-Universität bereiten zum Thema ihre Bachelor-Arbeit vor. Niklas Brinkmann und Christoph-Alexander Dühring nehmen damit einen Faden auf, der schon vor 13 Jahren geknüpft wurde. Schon damals haben Studenten der Uni unter der Leitung von Professor Thomas Krüger ein Konzept entwickelt.

„Das beschäftigte sich aber überwiegend mit Angeboten für Jugendliche, Stadtmarketing und Freizeit“, sagt Brinkmann. Jetzt habe Krüger wieder die Leitung übernommen. Die Vorschläge von damals seien im Hauptausschuss vorgestellt und umgesetzt worden, so Bauamtsleiter Jürgen Engfer: „Ein Jugendsportplatz und der Skater-Park sind so entstanden.“ Er arbeitet eng mit den Studenten zusammen und hat ihnen eine Fülle von Unterlagen zur Verfügung gestellt.

Jetzt gehe es um die Fortsetzung des Stadtdialogs. „Die Gelegenheit für eine Fortsetzung des Projekts bot sich an“, sagt Engfer. Denn statt einer möglicherweise sechsstelligen Summe, die für ein Gutachten nötig wäre, verlangen die Studenten nur ihre Fahrtkosten und Verpflegung.

Jetzt geht es um ein Gesamtkonzept für Bargteheide. „Noch sind wir in der Phase der Analyse“, sagt Dühring: „Wir wollen in unserer Abschlussarbeit Zusammenhänge und Abhängigkeiten darstellen.“ Verkehr, Wohnen und Gewerbe würden dabei betrachtet. „Ausgangslage ist das prognostizierte Wachstum der Stadt“, so sein Kommilitone.

Nach Vorgabe des Kreises soll Bargteheide bis zum Jahr 2030 um 1250 Einwohner wachsen. Das sei vertretbar, sagt Brinkmann: „Es gibt hier vorwiegend Einzelhäuser mit Gärten.“ Zugegeben seien dazwischen nur wenige Grünflächen. Er wohnte am Hamburger Stadtrand und kennt Bargteheide. Er bewertet die Stadt positiv: „Sie ist ins Grüne eingebettet, übersichtlich und viele Menschen kennen sich“, so Brinkmann.

Die belebte Innenstadt führt er auch auf die kostenlosen Parkplätze zurück. Die Ergebnisse sollen wieder öffentlich im Hauptausschuss präsentiert werden, vermutlich im September. Danach folgt eine weitere Runde im Stadtdialog. „Wir wollen dabei mit Augenmaß und unter wenig Zeitdruck vorankommen“, erklärt Bürgermeisterin Birte Kruse-Gobrecht dazu.