Ahrensburg : Stadt rechnet mit einem Rechtsstreit um den „Muschelläufer“

Hauptausschuss hat beschlossen, 6500 Euro von Bildhauer Martin Wolke für „verdeckte Mängel“ zu fordern. Der weist das von sich.

17. Juni 2020, 16:19 Uhr

Ahrensburg | Die Fakten sind klar: Insgesamt 29.000 Euro müsste die Stadt Ahrensburg in die Hand nehmen, um die umstrittene Plastik „Der Muschelläufer“ des Bildhauers Martin Wolke sanieren zu lassen und mit einem notwendigen Fallschutz versehen wieder am Rondeel aufzustellen. Das hat eine Fachfirma in Neumünster veranschlagt, die die Schäden der Figur untersucht hat. Doch damit nicht genug: Weitere 6500 Euro wären fällig, um den verwendeten Polyurethan-Schaum im Inneren der Fiberglas-Figur auszutauschen, der für große Teile der Schäden verantwortlich sein soll. Und weil der Künstler selbst just diesen PU-Schaum eingesetzt hat, hat der Hauptausschuss jetzt beschlossen, die Summe von 6500 Euro von Martin Wolke für „verdeckte Mängel“ einzufordern, ehe über die weiteren Schritte diskutiert werden würde.



Doch so einfach wird es der Bildhauer der Stadt vermutlich nicht machen. Bereits in den vergangenen Jahren hatte er immer wieder von seinem „Vetorecht“ Gebrauch gemacht und dafür gesorgt, dass der umstrittene Muschelläufer weder ganz abgebaut noch an einem anderen Platz in Ahrensburg aufgebaut werden durfte.

Und dass, obwohl der überdimensionale blonde Mann in blauem Anzug auf der riesigen Wellhornschnecke vielen Ahrensburgern von Beginn an ein Dorn im Auge war. Seit seiner Errichtung im Jahr 2005 war die damals 25.000 Euro teure Plastik nicht nur Anlass zahlreicher, zum Teil heftiger Diskussionen, sie musste von Verschmutzungen, über Farbangriffen bis hin zu Sprengstoff-Attacken auch physisch einige Ablehnung über sich ergehen lassen. Die Folge: Für die zahlreichen Reparaturen fielen in der Vergangenheit für die Stadt Ahrensburg schon mehr als 10.000 Euro an Kosten an, hinzu kommen aktuell 1000 Euro pro Tansportstrecke zur Fachwerkstatt nach Neumünster sowie derzeit monatlich 300 Euro für die Lagerung dort.

Eine Reparatur nahm nach einem Anschlag auf die Plastik 2007 der Künstler selber vor – und verwendete dabei den besagten PU-Schaum als Stabilisator für seine Figur. Der erwies sich jedoch als nicht frostbeständig. Denn nachdem Wasser in die Figur eingedrungen war, dehnte sich bei Minustemperaturen das Material aus und sorgte so für weiter Risse in der blauen Plastik.



Obwohl er von den vielen tätlichen Angriffen auf seinen Muschelläufer weiß, weist Martin Wolke den Vorwurf zurück, unzulängliches Material für seine Plastik verwendet und damit zusätzliche Schäden verursacht zu haben. Vielmehr sieht er weiterhin die Stadt in der Verantwortung, die 2010 beschlossen hatte, auf sämtliche Reparaturen des Muschelläufers zu verzichten.

Trotz des Beschlusses geht Bürgermeister Michael Sarach entsprechend davon aus, dass Martin Wolke juristisch gegen den von der Stadt erhobenen Anspruch vorgehen wird. Im Hauptausschuss wies er deshalb die Abgeordneten darauf hin, dass es wichtig sei, jetzt keine voreiligen Entscheidungen zu fällen, sondern das Terrain für eine mögliche juristische Auseinandersetzung gut vorzubereiten.