Bad Oldesloe : Stadt gewinnt Lesung

„Wir haben es geschafft – gemeinsam sind wir stark“, jubelt Ilona Rehme. Der Thriller-Autor Florian Schwiecker hat auf Facebook eine kostenlose Lesung verlost. „Verraten im Park“ heißt das Motto in Anspielung auf den Titel seines aktuellen Buchs. Unter einem Post musste möglichst oft kommentiert werden: „Ich will Florian Schwiecker in Bad Oldesloe“ im Park hören.“ Im ersten Anlauf hatte es für die Kreisstadt nicht geklappt, doch wegen der großen Resonanz hatte der Autor den Wettbewerb wiederholt. Und diesmal machte Oldesloe das Rennen – „uneinholbar“ wie Schwiecker auf seiner Seite verriet. Auf Platz zwei landete Berlin.

Ilona Rehme ist aktuell dabei, die Terminfrage zu klären. Zusammen mit der Kurpark-AG wird dann in Kürze zur Open-Air-Picknick-Lesung eingeladen. Aktuell zeichnet sich ab, dass die Lesung am Sonnabend, 26. August, stattfinden soll. Ein Ausführlicher Bericht folgt.

von Andreas Olbertz

erstellt am 01.Aug.2017 | 13:28 Uhr