Fussball-Verbandsliga Süd : SSV weiter im Pech

Pölitz kassiert in Nachspielzeit 2:2 gegen Pönitz. Tremsbüttel unterliegt Eichholz 3:4.

13. Oktober 2019, 19:06 Uhr

Kreis Stormarn | Nur Sekunden trennten den SSV Pölitz in der Fußball-Verbandsliga davon, endlich wieder ein Erfolgserlebnis zu feiern. Stattdessen aber hält die Durststrecke weiter an. Das 2:2 (1:0) bei der SVG Pönitz war das achte Spiel in Folge, das die Stormarner nicht gewinnen konnten. Ganz ohne Punkt musste derweil der VfL Tremsbüttel vom Eichholzer SV zurückkehren. Die Elf von Trainer Marc Mandel unterlag dem Spitzenreiter mit 3:4 (3:3).

SVG Pönitz – SSV Pölitz 2:2 (0:1)

Die Gastgeber erwischten einen guten Start und erspielten sich gute Möglichkeiten. Mit zunehmender Spieldauer kamen auch die defensiv eingestellten Gäste zu ihren Chancen – und gingen durch Nico Ploog per Freistoß in Führung(35.). Nach dem Gegentor stellten die Pönitzer um, verteidigten höher. Miroslav Valo und Simon Broszeit verpassten vor dem Kabinengang die Möglichkeiten zum Ausgleichstreffer (39., 44.).

Nach einem Freistoß köpfte Willem Stendorf im zweiten Durchgang das 1:1 (62.). Pönitz drängte weiter auf das zweite Tor, fing sich aber einen Konter: Tobias Tretau erzielte das 2:1 für den SSV Pölitz (72.). Den Sieg schon vor Augen mussten die Gäste doch noch zwei Punkte abgeben: Nach einem Foul an Jan-Lucca Heidrich im Strafraum entschied Schiedsrichter Wolf-Sebastian Ohlendorf auf Elfmeter. Sascha Koch verwandelte zum 2:2 (90.+1).

„Es ist leider unverständlich, warum wir gegen Spitzenmannschaften ebenbürtig sind und dann gegen vermeintlich schwächere Teams diese Leistungen nicht abrufen können“, sagte SSV-Co-Trainer Axel Kallenbach: „Der Zeitpunkt des Ausgleichs ist in unserer Lage natürlich bitter. Die Stimmung in unserer Mannschaft ist aber super. Das ist unser Plus, mit dem wir auch da unten rauskommen werden.“

SVG Pönitz: Walter – Stendorf (77. Fuchs), Broszeit, Mirbach-Unke (55. Heidrich), Valo, Felbinger, Staege, Toth, Schumacher (55. Koch), Kasch, Alonso.

SSV Pölitz: Höfel – Peemöller (46. Lorenzen), Ückert (86. Weltin), Dundey, Ploog, Ramm, Gerken, Peters, Bünger (70. Bello), Tretau, Dankert.

SR: Ohlendorf (Kiel). – Z: 100.

Tore: 0:1 Ploog (35.), 1:1 Stendorf (62.), 1:2 Ückert (72.), 2:2 Koch (90.+1).

Eichholzer SV – VfL Tremsbüttel 4:3 (3:3)

Der Club von der Guerickestraße bleibt das Maß aller Dinge in der Verbandsliga-Staffel Süd. Auch im zwölften Saisonspiel blieb der ESV ohne Niederlage und baute sein Erfolgstory auf mittlerweile elf Siege (dazu ein Remis) aus. Damit verteidigte der ESV erfolgreich den Spitzenrang. Gegen die Gäste aus Tremsbüttel benötigten die Lübecker allerdings einen langen Atem. „Die haben sich gut verkauft. Wir hatten gefühlt 75 Prozent Ballbesitz, ohne zwingend gefährlich zu werden. Nach dem umjubelten 4:3 hat der VfL sogar noch gedrückt“, zollte ESV-Coach Sebastian Wenchel dem widerspenstigen Rivalen aus Stormarn Respekt.

Der hätte übrigens am liebsten gar nicht gespielt. Im Vorwege klopften die Stormarner aufgrund erheblicher personeller Engpässe ab, ob eine Verlegung möglich sei. „Wir hatten am Donnerstag angefragt. Der Gesamtvorstand des Eichholz SV hat aber entschieden, dass nicht verlegt wird. So sind wir eben angetreten, weil wir es uns nicht leisten können, noch zusätzliche Minuspunkte zu bekommen“, erklärte Marc Mandel, der sogar auf einige U40-Kicker zurückgreifen musste. Dementsprechend einzuordnen wusste der VfL-Coach auch das Ergebnis. „Wir haben gut gegen gehalten, ein tolles Spiel gezeigt und bis zur letzten Patrone gekämpft. Ich bin mächtig stolz auf jeden der heute hier war.“

Eichholzer SV: Hentschel – Weidemann, Rehberg (74. Fuhrmann), Stellbrinck, Gerlach, Warnemünde (90. Funck), Özkaya (62. Sutor), Bröker, Akar, Ramm, Lindhoff.

VfL Tremsbüttel: Amenda – Ann, Hartstang, Lampel, Försterling (78. Burg), Leuchtmann, Kinnigkeit, Timm, Janelt (60. Radtke), Schier (55. Schildmeier), Westphal.

SR: Grieshaber (Büchen-Siebeneichen)

Z: 70.

Tore: 1:0 Warnemünde (3.), 1:1 Lampel (7.), 1:2 Janelt (10.), 2:2 Özkaya (18.), 3:2 Gerlach (45.), 3:3 Timm (47.), 4:3 Ramm (73.).