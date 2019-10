SSV kassiert halbes Dutzend Gegentreffer

Avatar_shz von Sascha Sievers

25. Oktober 2019, 10:47 Uhr

Grossensee | Im Nachholspiel der Fußball-Kreisliga Süd hat der SSV Großensee am Donnerstagabend eine empfindliche 0:6 (0:4)-Niederlage gegen den TSV Nahe bezogen und bleibt auf dem Relegationsplatz 14 hängen.

Die Stormarner verschliefen die Anfangsphase gegen den Tabellenfünften, der von Beginn an auf das Tempo drückte und die Gastgeber weit in die eigene Hälfte zurückdrängte. Bereits nach sechs Minuten brachte Patrick Erkelenz den TSV in Front. Und als Konstantin Korella mit einem Doppelschlag innerhalb von 60 Sekunden (11., 12.) den Vorsprung der Gäste auf 3:0 ausbaute, war die Messe bereits gesungen. Malte Rehders legte zum Pausenstand nach. Im zweiten Durchgang schaltete Nahe einen Ganz zurück, machte aber trotzdem noch das halbe Dutzend Tore voll.

Tore: 0:1 Erkelenz (6.), 0:2, 0:3 Korella (11., 12.), 0:4, 0:5 Rehders (33., 63.), 0:6 D´urso (87.)