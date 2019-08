Ahrensburg : SSC Hagen verkauft sich gegen Holstein Kiel teuer

Im Landespokal unterlag Frauenfußball-Oberligist SSC Hagen Ahrensburg Titelverteidiger Holstein Kiel mit 1:2.

von Sascha Sievers

22. August 2019, 16:46 Uhr

Ahrensburg | Die Oberliga-Fußballerinnen des SSC Hagen Ahrensburg haben im Viertelfinale des Landespokals knapp eine Überraschung verpasst. Gegen Titelverteidiger Holstein Kiel hielten die Stormarnerinnen lange gut mit, hatten am Ende aber doch mit 1:2 (0:0) das Nachsehen.

Im ersten Durchgang wogte die Partie hin und her. Die Ahrensburgerinnen erspielten sich die besseren Chancen, ohne jedoch Kapital daraus zu schlagen. Nach dem Seitenwechsel steigerte sich der favorisierte Regionalligist. Und doch waren es die Ahrensburgerinnen, die in Führung gingen. Nach einem Steilpass schlenzte Freya Obermüller das Leder zur SSC-Führung ins Netz (70. ). Die Freude über das 1:0 währte aber nicht lange. Nur drei Minuten später glich Medita Thien aus. Sieben Minuten vor dem Ende nutzte Samanta Carone einen Foulelfmeter zum Kieler Führungstreffer. Den Stormarnerinnen bot sich zwar noch die Chance zum Ausgleich. Doch Pauline Leßmann, die alleine auf den Kieler Kasten zulief, scheiterte an Torhüterin Lis Pirotton (86.), sodass es beim 1:2 blieb.

SSC-Trainer Malek Saidani war mit der Leistung seiner Mannschaft dennoch zufrieden: „Wir standen defensiv sehr gut. Im zweiten Durchgang haben wir allerdings keine Akzente mehr nach vorne setzen können.“