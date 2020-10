Fußball-Verbandsliga : SSC Hagen Ahrensburg und TSV Bargteheide weiter im Höhenflug

In der Fußball-Verbandsliga Süd bleiben SSC Hagen und Bargteheide vorn. Alle Stormarner Partien im Überblick.

05. Oktober 2020, 14:04 Uhr

Kreis Stormarn | Mit einem ungefährdeten, aber nur selten glanzvollen 3:0-Auswärtserfolg bei Borussia Möhnsen sicherte sich der SSC Hagen Ahrensburg den dritten Saisonsieg und baute die Tabellenführung in der Fußball-Verbandsliga Süd weiter aus. Erster Verfolger ist der TSV Bargteheide, der im Duell der Aufsteiger den TuS Hoisdorf mit 4:2 in die Schranken wies und nach drei Spieltagen bereits sieben Punkte aufweist. Noch unbezwungen ist auch der WSV Tangstedt, der beim torlosen Remis gegen den Leezener SC im Kampf um eine Top-Platzierung allerdings weitere Zähler einbüßte.

TSV Bargteheide – TuS Hoisdorf 4:2 (3:1)

„Das war ein verdienter Sieg, auch wenn man nach der Pause den Kräfteverschleiß gemerkt hat, immerhin hatten wir noch die 120 Pokalminuten von Donnerstag gegen Pölitz in den Knochen. Aber die Jungs haben sich durchgebissen und nichts anbrennen lassen“, lobte Bargteheides Trainer Kevin Bothstede das Kollektiv und hatte für den erneut überragenden Lenn Postel auf der rechten Außenbahn noch ein Sonderlob parat: „Er ist für die Mannschaft als Torschütze und vor allem als Vorbereiter extrem wichtig.“

Tore: 1:0 Chismatullin (3.), 1:1 Gereke (24.), 2:1 Postel (31.), 3:1 Timmermann (32.), 3:2 Weihrauch (63.), 4:2 Chismatullin (84.).

WSV Tangstedt – Leezener SC 0:0

Einmal zappelte der Ball im Netz, doch dem Treffer von Leezens Marcel Dierks in der zweiten Minute der Nachspielzeit verweigerte der Schiedsrichter wegen einer Abseitsstellung die Anerkennung. Tangstedts Trainer Kevin Steen war am Ende mit dem einen Punkt trotzdem nicht zufrieden: „Wir haben heute nicht gut gespielt und einfach nicht abgeliefert.“

Allerdings fehlte dem WSV auch ein halbes Dutzend Stammkräfte verletzungsbedingt. „Robbie Schlichting, Arber Aslani, Sören Ostermann oder Mika Könemann sind nicht so einfach zu ersetzen“, sagte Steen. Und nun fällt mit muskulären Problemen auch noch Innenverteidiger Janik Jensen aus.

Tore: Fehlanzeige.

FSG Kaltenkirchen – SG Elmenhorst/T. 5:2 (2:1)

Die Spielgemeinschaft kassierte gegen die bislang sieglose FSG Kaltenkirchen ihre zweite Saisonniederlage. Lange allerdings agierten die Stormarner mit den Gastgebern auf Augenhöhe. Nach einer Stunde bot sich der Elf von Trainer Marc Mandel die große Chance zum erneuten Ausgleich. Doch statt zum 2:2, traf praktisch im Gegenzug der Gastgeber zum 3:1 und baute den Vorsprung wenig später entscheidend aus.

Tore: 1:0 Owusu (4.), 1:1 Hansen (10.), 2:1 Denk (18.), 3:1 Niemeyer (63.), 4:1 Yener (70.), 4:2 Haupt (82.), 5:2 Owusu (88./HE).

SV Borussia Möhnsen – SSC Hagen Ahr. 0:3 (0:1)

Timo Jahnke hatte nach zwölf Minuten die große Chance, die gastgebenden Lauenburger in Führung zu schießen, als er alleine auf Daniel Konrad zulief. Doch der Ahrensburger Schlussmann bewahrte seine Elf mit einer Glanztat vor einem Rückstand. Zehn Minuten später war es Sebastian Pott, der auf der Gegenseite für den Spitzenreiter traf. Erst nach der Pause konnte der Favorit aus Ahrensburg seine Überlegenheit in weitere Tore ummünzen. „Da haben wir das Spiel kontrolliert und auch fußballerisch überzeugt“, sagte SSC-Coach Aydin Taneli zufrieden.

Tore: 0:1 Pott (22.), 0:2 Pott (47.), 0:3 Techen (67.).

SSV Pölitz – SV Todesfelde II 2:2 (1:0)

Nach einer Viertelstunde hätte es 3:0 für die Gäste stehen können, wenn Florian Meyer seine drei Top-Möglichkeiten genutzt hätte. Erst danach rappelte sich der SSV Pölitz zu einer ordentlichen Leistung auf, erarbeitete sich Chancen und legte durch Jonas Klaus die Pausenführung vor.

Im zweiten Durchgang glich Meyer per Kopf nach einem Freistoß zwar aus. Doch praktisch im Gegenzug stellte Klaus den alten Abstand wieder her, versäumte aber Sekunden später das 3:1 und damit die Vorentscheidung. Das rächte sich später, als der eingewechselte Philipp Möller per Handelfmeter zum 2:2-Endstand egalisierte. „Wir waren über weite Strecken die bessere Mannschaft“, ärgerte sich SSV-Coach Marvin Prempeh, dass es nur zu einem Punkt reichte.

Tore: 1:0 Klaus (38.) 1:1 Meyer (49.), 2:1 Klaus (51.), 2:2 Möller (78., Handelfmeter).

Staffel Süd-Ost

SV Hamberge – SG Schwartau 1:1 (0:0)

Die ersten drei Punkte lagen für den SV Hamberge auf dem Silbertablett: Innerhalb von drei Minuten bekamen die Stormarner zwei Elfmeter zugesprochen. Im ersten Versuch scheiterte Verteidiger Jan-Niklas Voigt noch am Schwartauer Keeper Bastian Rudowsky (59.). Den zweiten Strafstoß konnte der zuvor eingewechselte Maximilian Beth sicher zur Führung verwandelnd (62.). Dass der Vorsprung allerdings nicht von Dauer war, hatte Hamberge selbst zu verantworten. Mit einem Eigentor von Kristian Mosler sorgten die Gastgeber für das aus ihrer Sicht unglückliche Unentschieden (65.).

Kurz vor Schluss handelte sich Joshua Lehmkuhl noch die Gelb-Rote Karte ein, nachdem er dem Schiedsrichter Viktor Lion nach einer Entscheidung Beifall klatschte (80.). Hamberges Fußballobmann Matthias Beeck war nach dem Spiel enttäuscht: „Aus meiner Sicht waren das wieder zwei Punkte, die wir fahrlässig hergeschenkt haben. Eigentlich hatten wir die Kontrolle über das Spiel und die besseren Chancen. Am Ende hat die Konzentration gefehlt.“

Tore: 1:0 Beth (62./Foulelfmeter), 1:1 Mosler (65./Eigentor).

Gelb-Rote Karte: Lehmkuhl (80., SV Hamberge, Foul/Unsportlichkeit).

Bes. Vork.: Hamberges Voigt scheitert per Elfmeter an SG-Schlussmann Bastian Rudowsky (59.).