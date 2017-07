Zu einer offenen Bürgersprechstunde lädt Dr. Nina Scheer, SPD-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Herzogtum Lauenburg/Stormarn-Süd, am Mittwoch, 12. Juli, um 16.30 Uhr in ihr Wahlkreisbüro (Manhagener Allee 17) ein. Anmeldung unter (04152) 8054740 oder per E-Mail an nina.scheer.ma05@bundestag.de.

von Rolf Blase

erstellt am 05.Jul.2017 | 17:29 Uhr