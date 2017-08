Bargteheide : Sprachrohr für Menschen mit Handicap

vergrößern 1 von 1 Foto: st 1 von 1

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde übergaben Anita Reichert, stellvertretende BSK-Bundesvorsitzende und Matthias Krasa, Leiter der BSK-Landesvertretung Schleswig Holstein, dem neuen Kontaktstellenleiter Andreas Reigbert, Diplom-Politologe, die Ernennungsurkunde.

„Ich sehe es als meine Aufgabe, die Interessen von Menschen mit Körperbehinderung hier im Kreis Stormarn zu vertreten“, betonte Reigbert, der in seiner beruflichen Laufbahn in führender Position bei der Bundesagentur für Arbeit und im Bundeskanzleramt tätig war. Aufgrund seiner eigenen Behinderung wegen einer Erkrankung an Multipler Sklerose (MS) und nach einem Unfall hatte sich Reigbert bereits in der Vergangenheit im Kreis Stormarn für die Mobilität im öffentlichen Personennah- und Fernverkehr eingesetzt.

„Wir freuen uns, dass wir jetzt auch im südlichen Schleswig-Holstein mit einer Kontaktstelle vertreten sind“, sagt der Geschäftsstellenleiter des BSK-Bundesverbandes in Krauthein, Ulf-D. Schwarz. „Themen gibt es im Kreis Stormarn genügend, die bearbeitet werden müssen“, ergänzt der Leiter der BSK-Landesvertretung Schleswig Holstein, Matthias Krasa: „Von der längst überfälligen Modernisierung des 150 Jahre alten, bisher nicht barrierefreien Bahnhofs in Bargteheide über die Mitnahme von Elektromobilen in Bussen des Öffentlichen Personennahverkehrs bis hin zur Fortsetzung des vom Kreis Stormarn Ende 2016 leider eingestellten Fahrdienstes für Mernschen mit Behinderung.“

Weitere Schwerpunkte von Andreas Reigbert sind die Schaffung von barrierefreiem Wohnraum und mehr öffentlichen Toiletten für Menschen mit Behinderung. „Dabei will ich eng mit dem Kreisbehindertenbeauftragten und allen politischen Parteien zusammenarbeiten“, sagt Reigbert. Die BSK-Kontaktstelle Bargteheide ist erreichbar per E-Mail unter: el7605@aol.com.







von Rüdiger Klaus Schwarz

erstellt am 18.Aug.2017 | 15:10 Uhr