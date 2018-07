Sprachdusche mit frischen Texten

Einmal im Jahr wird Bargteheides besonderes Angebot am Dorfteich aktualisiert

05. Juli 2018, 14:26 Uhr

In nur drei Tagen haben Schüler des Eckhorst Gymnasiums die Sprachdusche am Dorfteich neu bestückt. Etwa 45 Minuten lang dauert das Repertoire aus Texten und einem Song. Themen waren dabei nicht vorgegeben.

Entstanden sind die Beiträge in einem klassenübergreifenden Projektkurs mit den Lehrerinnen Nadine Mroz und Christine Anders sowie Claudia Selzener vom Ju-gendarbeitsteam. 20 Schüler aus den fünften bis neunten Jahrgängen machten dabei mit. Die Aufnahme entstand im Tonstudio der Radio-Arbeitsgruppe am Gymnasiums. Gestern wurde sie offiziell freigeschaltet.

„Einmal im Jahr wird die Sprachdusche aktualisiert“, sagte Alexander Wagner. Der persönliche Referent der Bargteheider Bürgermeisterin Birte Kruese-Gobrecht begrüßt das Engagement der Jugendlichen für die Gestaltung ihrer Stadt: „Sie erhalten so auch eine Stimme in der Öffentlichkeit.“ Die alten Aufnahmen bleiben indes weiterhin gespeichert. Alles wird nach dem Zufallsprinzip wiedergegeben, und jeder Beitrag ist nicht länger als zwei Minuten. Constanze Rühl arbeitet an einem Buch, „Hinter der Maske des Todes“ lautet der Titel. Die Zwölfjährige hat den Anfang des ersten Kapitels gesprochen. Maximilian Blunk hat für die Sprachdusche Gedichte des Postkutschenräubers Black Bart aus dem Englischen übersetzt. „Die Texte hat Bart in den leergeräumten Goldkisten hinterlassen“, sagt er. Ben Grage hat einen Song mit deutschem Text beigesteuert. „Ich mag Wortspiele“, sagt der Achtklässler, der Lieder selbst schreibt und komponiert. Er hat bereits früher für die Sprachdusche gearbeitet, etwa zum Thema Erkundung von Bargteheide. „Die Sprachdusche spricht viele an, die sonst niemanden zum Reden haben.“ Den Song hat er mit einem Tablet mit Streichern und Klavier eingespielt, die Musik sei aber zum großen Teil handgemacht. „Sofort real“ hat seinen Lebenssong betitelt.

„Auf Anregung des damaligen Bürgermeisters und jetzigen Landrats Dr. Henning Görtz wird die Sprachdusche seit drei Jahren als Schülerprojekt neu bestückt“, sagt Claudia Selzener. Ein Quiz, polnische und spanische Gedichte, Witze und Texte von Shakespeare in moderner Sprache erklingen jetzt ebenfalls per Zufallsgenerator am Dorfteich.