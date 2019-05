Reinfeld : Sport, Spiel und Spaß beim 5. Boule-Turnier

22 Frauen und Männer ließen in der Karpfenstadt wieder die Kugel rollen.

von st

30. Mai 2019, 13:15 Uhr

Reinfeld | Bei bestem Wetter trafen sich kürzlich 22 Frauen und Männer am Marktplatz zum Pétanque-Turnier. Nach dem Prinzip des Super-Mêlée wurde nach jeder Runde neu ausgelost, wer mit wem in einem Team zusammenspielt. Als Chef-Organisator betonte Michael Dinse, dass der Spaß am gemeinsamen Spiel und die Herausforderung, sich immer wieder auf neue Teampartner und Gegenspieler einzustellen, im Vordergrund stehen.

In den Pausen sorgte das gemeinsame Büfett für die nötige Stärkung und Erfrischung. Mit Glück und Geschick belegten Eckhard Spethmann (1.) und Eckehard Lipinkski (2.) die vordersten Plätze. Claus Sellmer (84) erreichte als ältester Teilnehmer den dritten Platz. Das Boulespiel zählt zu den Präzisionssportarten und kann leicht erlernt werden. Mittlerweile wird in der Karpfenstadt an jedem Wochentag auf einem der beiden Bouleplätze am Markt oder an der Seepromenade in verschiedenen selbst organisierten Gruppen Boule nach den Pétanque-Regeln gespielt. Gerade für Neueinsteiger ist es eine gute Möglichkeit, sich sportlich an der frischen Luft mit anderen zu betätigen und so etwas für die eigene Gesundheit und Lebensfreude zu tun. Das nächste Turnier in Reinfeld ist die Boule-Stadtmeisterschaft am 7. September dieses Jahres auf dem Marktplatz.