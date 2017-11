„Sport für alle“ bald zu Ende ?

vergrößern 1 von 2 Foto: bim 1 von 2

von Rolf Blase

erstellt am 25.Nov.2017 | 08:00 Uhr

Im Kreissportverband rätselt man, warum die Kreispolitik ausgerechnet am KSV sparen will. In der so genannten Körbchenrunde wurde die beantragte Zuschusserhöhung de facto halbiert und die Übernahme der Kosten für den Inklusions-Sportlehrer ab 2019 gestrichen (wir berichteten). KSV-Vorsitzender Adelbert Fritz zeigt sich „sehr enttäuscht“ von den Beschlüssen, zumal „wir im Vorfeld mit allen Fraktionen gesprochen haben.“

Im Kultur– und Sportausschuss gab es noch ein gewisses Vielleicht: Der KSV solle sich um eine anderweitige Finanzierung des Sportlehrer bemühen. Wenn man keine Geldgeber und Sponsoren finde, könne der Kreis ja einspringen. In der Körbchenrunde, in der Vertreter aller Fraktionen in kleiner Runde und unter Ausschluss der Öffentlichkeit strittige Punkte im Haushalt verhandeln, wurde das Geld für den Inklusions-Sportlehrer gestrichen. Dass die Zuschüsse für Hallenmiete und das Seepferdchen-Projekt nicht mehr gesondert aufgeführt werden, hatte schon der Ausschuss beschlossen. Nun führt das aber dazu, dass der KSV statt 20 000 nur rund 9000 Euro mehr erhält.

„Seepferdchen war ein politisch gewolltes Projekt, damit mehr Kinder schwimmen lernen“, wundert sich Adelbert Fritz, „und es war auch im Sport und Kulturausschuss klar, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat.“ Dass die 5000 Euro Zuschuss für Schwimmkurse in den Jahren 2015 und 2016 aufgebraucht wurden, lässt KSV-Geschäftsführerin Verena Lemm nicht gelten. „Als wir das Geld zurückgeben wollten, hat uns der Kreis mitgeteilt, dass wir es zweckgebunden in die Rücklage geben sollen.“ Dass es nicht mehr Seepferdchen-Kurse geben, liege nicht am Bedarf, sondern an der begrenzten Zahl von Schwimmlehrern. Die müssen nicht nur eine Spezialausbildung haben, es sind auch Ehrenamtler, und „von denen nehmen einige Urlaub in den Sommerferien, um die Kurse geben zu können“, so Verena Lemm.

Noch schwerer als die gekürzte Erhöhung wiegen für sie und Fritz die Ablehnung des von der Uni Kiel begleiteten Inklusionsprojekt „Sport für alle“. Es sei ein Vorzeige-Projekt im Land, das im KSV Stormarn entstanden ist. „Wir haben den Vorstand davon überzeugt und mit der Sparkassenstiftung einen Fürsprecher gefunden“, so Verena Lemm.

Für drei Jahre, bis Februar 2019, übernimmt die Stiftung die Finanzierung des Inklusions-Sportlehrers, der die Betreuer in den Vereinen ausbilden und anleiten soll. „Als wir gesehen haben, welche Dynamik das hat und auf wie viele Interesse es stößt, war uns klar, dass es weitergehen muss“, sagt die Geschäftsführerin.

Die Aussage aus der Politik, dass die Vereine wenig Interesse daran hätten,. können die KSV-Vertreter nicht nachvollziehen. „Es ist klar, dass nicht alle 170 Vereine im KSV mitmachen wollen oder können, aber das Interesse ist groß“, sagt Fritz. „Es kommen immer mehr Verein auf uns zu zu“, wundert sich Verena Lemm, dass die Kreispolitiker nicht nachgefragt haben.

Das gilt auch für das Argument, dass der Kreissportverband erst mal seine Rücklagen aufbrauchen solle, bevor der Kreis Zuschüsse gibt. 64 500 Euro hat der KSV auf der hohen Kante. Rund 20 000 Euro sind projektgebunden wie für die Seepferdchen-Kurse, 40 000 werden benötigt, weil die Beiträge erst zur Jahresmitte eingezogen und weil der Gesetzgeber eine Pflichtrücklage vorschreibt, die reicht, um die Geschäftsstelle ein halbes Jahr weiter zu betrieben. „Das schaffen wir noch nicht mal,“, sagt Fritz.

Wenn es nach Februar 2019 mit „Sport für alle“ weitergehen soll, müsse man das frühzeitig wissen, da das Projekt auch in den Vereinen viel Vorlauf brauche und es bei dem Sportlehrer auch um einen Arbeitsvertrag gehe, so Fritz. Diese Planungssicherheit verweigerte die Kreispolitik dem KSV auch mit dem neuen Vertrag. Statt um fünf wurde er nur um drei Jahre verlängert.

Adelbert Fritz: „Von allen möglichen Seiten werden die Leistungen des Sport in der Inklusion und der Flüchtlingsbetreuung gelobt, aber das scheint ja doch nicht so gemeint gewesen zu sein. Das Land hängt das Thema zurzeit ganz oben an, in Stormarn scheint man das aber anders zu sehen“, wundert er sich über die Kreispolitik.