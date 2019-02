BArnitz : Spielend Grenzen überwinden

Bühnen- und Filmprojekt aus Therapiezentrum Holstenhof heißt jetzt „Therapie-Theater an der Trave“ und ist nach Barnitz umgesiedelt.

„Kommen Sie zu uns ins Therapie-Theater. Entdecken Sie faszinierende Leute. Vielleicht sogar sich selbst“ – unter diesem Motto stand 20 Jahre lang das integrative Theaterprojekt – vielen bekannt unter dem Namen „Therapie-Theater Reinfeld“. Im Laufe der Jahre brachte das Ensemble – zusammengewürfelt aus Menschen mit Handicap und Laienschauspielern – zahlreiche Stücke auf die Bühne. Und das mit großem Erfolg und noch mehr Aufwand.

Darunter waren nicht nur heitere, leichte Inszenierungen. Die Laienbühne wagte sich auch an schwierige Themen wie „Romeo und Julia“ als Flüchtlingsdrama oder „Der Besuch der alten Dame“ von Dürrenmatt. Legendär ist die Aufführung „Die Rocky Horror Picture Show“. Zehn Jahre lang leitete Sozialtherapeut Udo Reichle-Röber das Theaterprojekt am Holstenhof, dann folgte ein Generationswechsel. „Nach und nach verließen viele die Bühne und das Therapie-Theater drohte, in der Versenkung zu verschwinden“, so Reichle-Röber, der im Laufe der Jahre auch das eine oder andere Filmprojekt mit seinen Schützlingen auf die Beine stellte.

Jetzt wollen Laienschauspieler das Therapie-Theater wiederbeleben und haben sich dazu mit Melanie Otto vom Förder- und Kulturverein Lokfelder Brücke zusammengetan, die die privaten Räumlichkeiten für die Proben zur Verfügung stellt und die Idee unterstützt: „Beim Therapie-Theater ist das Wichtigste, dass die unterschiedlichsten Menschen gemeinsam den Weg gehen.“ Das integrative Theater bringe Menschen zusammen, fördere vielleicht auch das eine oder andere Talent. „Das gemeinsame Spielen überwindet Grenzen – in jeder Hinsicht“, sagt Otto, die selbst schon bei den Filmprojekten in mehrere Rollen schlüpfte. Jeder könne seine ganz persönliche Rolle finden, treffe auf neue Freunde oder lerne Deutsch – da gebe es keinerlei Hindernisse. Der eine bringe sein technisches Wissen hinter der Bühne oder der Kamera ein, der andere stehe mit Leidenschaft im Rampenlicht, der andere wolle sich nur um die Kostüme kümmern. „Wir sind da offen für jeden“, betont Reichle-Röber. Auch Kinder, Jugendliche und Migranten sind willkommen. Das Motto „Brücken bauen – Menschen verbinden“ des Fördervereins Lokfelder Brücke passe da wie das i-Tüpfelchen, ergänzt Otto. Eine bunte Theater- und Filmfamilie, in der sich jeder wohlfühlen soll und seine Fähigkeiten einbringen kann.

Das erste neue Projekt wird ein Film sein. Zum 1. Treffen ist Melanie Ottos Cousin gekommen, der vor einem Jahr als Flüchtling aus dem Iran nach Barnitz kam. Er möchte vor allem Deutsch lernen. Albrecht Werner von der Initiative „Reinfelder Bürger für Menschen im Asyl“ wolle einfach mal nur hineinschauen, wisse aber noch nicht, ob seine Zeit ein Mitspielen erlaube. Marcus Mende, der seit Oktober in Barnitz wohnt, plant eventuell einen Auftritt vor der Kamera, ansonsten würde ihn das technische Wirken im Hintergrund auch sehr interessieren. Jan Brodorf hat bereits drei Mal bei Badomat in Bad Oldesloe mitgewirkt und freut sich darauf, endlich wieder aktiv zu spielen. Ähnlich geht es Christiane Gutschmidt, die gern in fremde Rollen schlüpft. Oliver Henkel aus Lübeck liefert den Stoff für den Film. Er schreibt Novellen, die in ein Drehbuch umgewandelt werden. Diesmal hat er sich eine zauberhafte Story rund um einen Autoren ausgedacht, der an seiner Ideenlosigkeit verzweifelt und unerwartet Hilfe durch einen Flaschengeist bekommt, der ihn allerlei turbulente Abenteuer erleben lässt. „Da freue ich mich schon auf die tollen Effekte, die man da einbauen kann“, so Reichle-Röber, der gern auch selbst hinter und vor der Kamera steht.



>Das Therapie-Theater trifft sich jeden vierten Sonnabend um 14 Uhr im Treffpunkt Lokfelder Brücke in Barnitz. Informationen gib es unter www.therapietehater.de, bei Udo Reichle-Röber unter udo@therapietheater.de und bei Melanie Otto unter info@lokfelder-brücke.de.