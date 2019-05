Ahrensburg : Spieleabend „krass kariert“

Gewinner des Fairplay-Kartenspielpreises wird in Stadtbibliothek ausprobiert.

Ein Spiel für zwischendurch muss kurz, knackig und darf natürlich nicht langweilig sein. Von dieser Sorte ist „Krass Kariert“, der Gewinner des Fairplay-Kartenspielpreises. Reihum müssen vorherige Kartengebote überboten werden. Und neben einer guten Strategie spielt wie bei jedem Kartenspiel auch, eine gute und gesunde Portion Glück mit. Am kommenden Sonnabend, 11. Mai, sind in der Stadtbücherei der Schlossstadt Ahrensburg alle Altersklassen angesprochen , ab 13 Uhr die Karten „zu zocken“. Stadtbibliotheksleiter Thomas Patzner (kleines Foto) hat die Brettspiele der Empfehlungsliste für die Ahrensburger Nutzer eingekauft. Die Veranstaltung wird finanziell durch die Jury „Spiel des Jahres“ unterstützt und findet in Zusammenarbeit mit dem Awo-Hort der Grundschule am Schloss, der Stadtbücherei Ahrensburg, dem Eric-Kandel-Gymnasium und dem Peter-Rantzau-Haus statt. Der Eintritt ist frei – allerdings würden sich die Veranstalter von den Spielefans über einen Beitrag zum Büfett freuen.