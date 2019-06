Bad Oldesloe/Scharbeutz : Spiel, Spaß und ein Hochzeitsantrag

31 Stormarner Jugendfeuerwehren absolvierten beim Kreiszeltlager in Scharbeutz „Spiele ohne Grenzen“.

von Peter Wüst, rtn

02. Juni 2019, 15:21 Uhr

Scharbeutz | Bevor die Stormarner Jugendfeuerwehren am Scharbeutzer Strand für ihre sportlichen Mühen belohnt wurden, gab es eine anrührende Überraschung: Feuerwehrmann und Jugendbetreuer Björn Rosmaity nahm das Mikro in die Hand, um um die Hand seiner Kameradin Kathrin Hamburger von der FF Stapelfeld anzuhalten. Allerdings vergaß er vor lauter Aufregung, ihr die entscheidene Frage zu stellen. Das übernahm schließlich der stellvertretende Kreisjugendwart Mathias Müller. Mit dem erhofften Ergebnis: Nach einem „Ja, ja, ja“ der Braut gab es rote Rosen für die Verlobte und mehrere La-Ola-Wellen für das glückliche Paar.

Für die Stormarner Jugendwehren ist es das Highlight des Jahres: das Kreiszeltlager in Scharbeutz. Insgesamt 31 Vertretungen mit rund 700 Teilnehmern erlebten neben einer Ralley, stimmungsvolle Abende mit Fackellicht am Strand, einem Besuch im Hansa-Park Sierksdorf, Minigolf auf Fehmarn und Wasserskifahren in Süsel. Zum Abschluss absolvierten sie bei strahlendem Sonnenschein und wolkenlosem Himmel die traditionellen „Spiele ohne Grenzen“.

Insgesamt 15 Spielstationen mussten dabei von den Teams absolviert werden, bei denen Kameradschaft, Wissen, Kreativität, Zusammenhalt und Geschick im Vordergrund standen. „Vor allem die Jüngeren wurden dieses Mal aktiv in die Gruppendynamik eingebunden. Das war uns besonders wichtig“, erläuterte Arne Grützmann von der FF Bünningstedt, die als Vorjahressieger für die Organisation verantwortlich waren.

Doch bevor die Pokale verteilt wurden, nahm Kreisjugendwart Melf Behrens im Beisein von Kreispräsidenten Hans-Werner Harmuth, Johann Friedrich Hoffmann vom Kreisfeuerwehrverband Stormarn – in Vertretung von Kreisbrandmeister Gerd Riemann – und zahlreiche Stormarner Wehrführer eine besondere Ehrung vor: Für 15 Jahre Jugendarbeit in der FF Ahrensburg verlieh er Marco Bebensee die Feuerwehr-Leistungsspange in Bronze.

Bei der Siegerehrung durfte die Jugendfeuerwehr Hoisbüttel am lautesten jubeln, die beim Spiel ohne Grenzen den ersten Platz belegt und damit im kommenden Jahr die Spiele ausrichten wird. Auf Platz zwei folgte die JF Braak vor der JF Fischbek.

Daneben hielt Stormarns Kreispräsident Harmuth für die Jugendfeuerwehren eine weitere Überraschung bereit. Neben den Grüßen des Kreistages überbrachte er zur Finanzierung der Abschluss-Disco einen großzügigen Scheck aus Bad Oldesloe mit.

Die Ergebnisse: 1. JF Hoisbüttel, 2. JF Braak, 3. JF Fischbek, 4. JF Delingsdorf, 5. JF Siek-Meilsdorf, 6. JF Badendorf, 7. JF Barnitz, 8. JF Trittau, 9. JF Großhansdorf, 10. 10. JF Feldhorst, 11. JF Reinfeld, 12. JF Steinburg, 13. JF Hoisdorf-Oetjendorf, 14. JF Bad Oldesloe, 15. JF Brunsbek, 16. JF Klein Wesenberg, 17. JF Reinbek, 18. JF Ahrensburg, 19. JF Meddewade, 20. JF Großensee, 21. JF Ahrensfelde, 22. JF Bargfeld-Stegen, 23. JV Travenbrück, 24. JF Glinde, 25. JF Hammoor, 26. JF Witzhave, 27. JF Zarpen, 28. JF Tremsbüttel, 29. KleinHansdorf-Timmerhorn, 30. JF Westerau, 31. JF Grönwohld.