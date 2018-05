Spenden für Oldesloer Ferienpass

von Andreas Olbertz

25. Mai 2018, 06:00 Uhr

Auch in diesem Jahr ermöglichen zahlreiche Vereine, Verbände, Institutionen und Betriebe in und um Bad Oldesloe durch ihr Engagement Kindern und Jugendlichen abwechslungsreiche Ferientage. So können auch Kinder, die nicht verreisen, erlebnisreiche Ferien mit interessanten Angeboten aus den Bereichen Kultur, Technik und Medien, Kunst, Erlebnisausflüge und vieles mehr verbringen. Dieses umfangreiche Angebot ist nur durch das ehrenamtliche Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Vereine und Einrichtungen möglich. Auf diesem Wege bittet die Stadtverwaltung um Unterstützung des Ferienpasses 2018. Hierbei kann es sich zum Beispiel um Getränke für Spiel- und Grillfeste, Kleinpreise für Spielaktionen, Bastelmaterial oder aber auch um Geld handeln. Kontonummer und Verwendungszweck können Spender bei der Juze erfahren. Selbstverständlich kann eine Spendenbescheinigung ausgestellt werden.

Sachspenden können in der Jugendfreizeitstätte montags bis donnerstags zwischen 14 und 18 Uhr abgegeben werden. Die Abholung der Spenden kann durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendfreizeitstätte erfolgen (bitte telefonische Nachricht unter (04531) 504-350).